Отправлено: - 11:36

abaika95:

Штраф заплатил бы если было за что и дальше поехал))

abaika95:

А зачем обществу мнение президента по такому вопросу?

abaika95:

Сделаем Всем сделаем но начнем с русских))) Или с украинцев)

abaika95:

Алекс остался Добринцов Юджин Таноми Куда их запишем?

Цитата:А если не было за что, то и нефиг останавливать, так ведь?Цитата:Так вопрос то собственно касается покрышек перед Ак-Ордой, наверное серьезный вопрос.Цитата:Зачем, Куат же поставил уже всем русскоговорящим свой диагноз, че вы еще там собрались искать? Извинения?Цитата:Ну тут для меня все просто - граждане Казахстана. А вот для вас с Куатом они почему-то гастарбайтеры.