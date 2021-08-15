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≡ Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42161
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 12:32
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С удовольствием прочитал книгу нашего земляка Сергея Жалыбина «От казачьей станицы до казахской столицы» (кстати, подаренную мне лично автором). Не имею права рецензировать, но на два момента хочу обратить внимание.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11579
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 16.08.21 - 00:28
#15
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Цитата:
peshexod:
На самом деле это изюм для статьи, за который сейчас все зацепятся ))

Брехня, не мог президент сказать бабушке уезжать в Россию, он же не Куат Ахметов.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3973
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 16.08.21 - 00:33
#16
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Цитата:
maxsaf:
Брехня, не мог президент сказать бабушке уезжать в Россию

Удивлен, но Воронин откровенно врать не должен. Либо правда либо полуправда.
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