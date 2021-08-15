Прогноз на 5 дней
ясно+22°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 54% влажность
  • СВ, 3.43 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент покинул страну
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42161
Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент покинул страну
Отправлено: 15.08.21 - 22:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид отмечал в заявлении, что группировка ведет переговоры с правительством о мирной сдаче Кабула. Но позже стало известно, что они не примут власть от президента, потребовав, чтобы это сделали другие лидеры.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1941
Re: Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана...
Отправлено: 15.08.21 - 22:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очевидно, всему миру придётся иметь дело со вчерашними студентами( талибы - это студенты). Надо думать они пришли надолго и навсегда, тем более значительная часть афганского населения поддерживает их.
Запрещено оно или не запрещено в какой либо стране - это уже не имеет НИКАКОГО значения.
Мне вот что интересно: почему президенты, якобы избранные всенародно, и дававшие клятву на Конституции или Коране - БЕГУТ как крысы, бросают свой народ, своих избирателей: они же клялись, коленопреклонно присягали до последней капли крови служить своему народу не щадя живота своего. Акаев, Бакаев, этот Гани - бежали, прихватив свои манатки, забыв клятвы, присягу. Акаев вернулся в страну, после звонка Путина, нынешнему президенту.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11577
Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул. Президент покинул страну
Отправлено: 15.08.21 - 23:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
талибы - это студенты

Ага, а сикир башка это домашнее задание по истории :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS