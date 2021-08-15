Re: Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана...

Отправлено: - 22:52

Очевидно, всему миру придётся иметь дело со вчерашними студентами( талибы - это студенты). Надо думать они пришли надолго и навсегда, тем более значительная часть афганского населения поддерживает их.

Запрещено оно или не запрещено в какой либо стране - это уже не имеет НИКАКОГО значения.

Мне вот что интересно: почему президенты, якобы избранные всенародно, и дававшие клятву на Конституции или Коране - БЕГУТ как крысы, бросают свой народ, своих избирателей: они же клялись, коленопреклонно присягали до последней капли крови служить своему народу не щадя живота своего. Акаев, Бакаев, этот Гани - бежали, прихватив свои манатки, забыв клятвы, присягу. Акаев вернулся в страну, после звонка Путина, нынешнему президенту.