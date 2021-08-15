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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 18:56
советские военные, покидая Афганистан, оставили управлять страной Мохаммада Наджибуллу, который прекрасно справлялся со своими обязанностями и успешно отражал атаки моджахедов.
А американцы ушли: они ещё не успели выйти за территорию Афганистана, и эта армия, которую они якобы подготовили, оказалась полностью деморализованной
А американцы ушли: они ещё не успели выйти за территорию Афганистана, и эта армия, которую они якобы подготовили, оказалась полностью деморализованной
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 19:58
Цитата:
А ещё школы, больницы, построили, водоснабжение прокляты провели.
В отличие от некоторых, только всё разрушать.
alex_60:
советские военные,
советские военные,
А ещё школы, больницы, построили, водоснабжение прокляты провели.
В отличие от некоторых, только всё разрушать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:18
Цитата:
Для начала - узнать мнение президента, и если оно совпадает с мнением Абаева - дальше вы сами знаете что делать, мозги то есть
abaika95:
А что надо было сделать?)
А что надо было сделать?)
Для начала - узнать мнение президента, и если оно совпадает с мнением Абаева - дальше вы сами знаете что делать, мозги то есть
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:23
Цитата:
А что насчет казахов, которые по казахски не говорят? Мож сначала им МРТ сделаете?
abaika95:
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?
А что насчет казахов, которые по казахски не говорят? Мож сначала им МРТ сделаете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:31
Цитата:
Вот это сейчас наверное обидно было ))
А как же абсолютное большинство занимаемых руководящих должностей? Ну разве умный поставит глупого бастыком?
Victor Yang:
мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить
мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить
Вот это сейчас наверное обидно было ))
А как же абсолютное большинство занимаемых руководящих должностей? Ну разве умный поставит глупого бастыком?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:33
Цитата:
Неужели это для вас не очевидно? Вы сами упоминали, что в КЗ свозили многих как в ссылку, возможно уголовников, точную вашу цитату не помню, поправьте если что. Далее после распада союза, часть уехала, скорее всего уехать смогли либо образованные, которых принимала другая сторона, либо с деньгами, те, кому было что терять, но без особых чувств к Родине. Вопрос - а кто остался?
[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 20:40]
abaika95:
Да что у вас все на покрышки выводится)) Без покрышек никак?
Да что у вас все на покрышки выводится)) Без покрышек никак?
Неужели это для вас не очевидно? Вы сами упоминали, что в КЗ свозили многих как в ссылку, возможно уголовников, точную вашу цитату не помню, поправьте если что. Далее после распада союза, часть уехала, скорее всего уехать смогли либо образованные, которых принимала другая сторона, либо с деньгами, те, кому было что терять, но без особых чувств к Родине. Вопрос - а кто остался?
[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 20:40]
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:40
Цитата:
Где-то читал мнение что эти майданутые испытывают авторитет Токаева. НАН был непогрешим как Бог, но на Токаева можно надавить таким образом.
maxsaf:
Для начала - узнать мнение президента, и если оно совпадает с мнением Абаева
Для начала - узнать мнение президента, и если оно совпадает с мнением Абаева
Где-то читал мнение что эти майданутые испытывают авторитет Токаева. НАН был непогрешим как Бог, но на Токаева можно надавить таким образом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:41
Цитата:
Погодите, я ж не просто так написал "для начала" Но не будем забегать вперед. Токаев может вообще не станет обращать на Куатов внимание.
[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 20:43]
Victor Yang:
Где-то читал мнение что эти майданутые испытывают авторитет Токаева. НАН был непогрешим как Бог, но на Токаева можно надавить таким образом.
Где-то читал мнение что эти майданутые испытывают авторитет Токаева. НАН был непогрешим как Бог, но на Токаева можно надавить таким образом.
Погодите, я ж не просто так написал "для начала" Но не будем забегать вперед. Токаев может вообще не станет обращать на Куатов внимание.
[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 20:43]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:50
a что, канал майданутых не закрыли еще?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:57
Цитата:
а если Путин спросит?
maxsaf:
может вообще не станет обращать на Куатов внимание.
может вообще не станет обращать на Куатов внимание.
а если Путин спросит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 21:15
Цитата:
Так же как в Крыму? Соцопрос проведет?
alex_60:
а если Путин спросит?
а если Путин спросит?
Так же как в Крыму? Соцопрос проведет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 21:36
Случайный прохожий присоединил к беседе. Кто тут адекватный?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 21:51
Цитата:
Не канал, а каналы, их теперь все больше и больше
alex_60:
a что, канал майданутых не закрыли еще?
a что, канал майданутых не закрыли еще?
Не канал, а каналы, их теперь все больше и больше
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