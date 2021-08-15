Отправлено: - 20:31

Victor Yang:

мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить

Цитата:Вот это сейчас наверное обидно было ))А как же абсолютное большинство занимаемых руководящих должностей? Ну разве умный поставит глупого бастыком?