Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами

Отправлено: - 17:47

На сегодня мир совсем другой стал, дайте мне столько же финансов и все эти абайки, драконы и прочие "господа" подымут меня ещё и не на такую высоту!. БАБЛО правит миром на сегодня! Печально, стыдно ...Остается одна надежда на торжество РАЗУМА, но это не сегодня и не при "этих" ХАЛУЯХ!"...