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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 373 из 373«1...371372373
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12815
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 18:56
#5581
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советские военные, покидая Афганистан, оставили управлять страной Мохаммада Наджибуллу, который прекрасно справлялся со своими обязанностями и успешно отражал атаки моджахедов.
А американцы ушли: они ещё не успели выйти за территорию Афганистана, и эта армия, которую они якобы подготовили, оказалась полностью деморализованной
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 19:58
#5582
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Цитата:
alex_60:
советские военные,

А ещё школы, больницы, построили, водоснабжение прокляты провели. ;-)
В отличие от некоторых, только всё разрушать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:18
#5583
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Цитата:
abaika95:
А что надо было сделать?)

Для начала - узнать мнение президента, и если оно совпадает с мнением Абаева - дальше вы сами знаете что делать, мозги то есть :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:23
#5584
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Цитата:
abaika95:
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?

А что насчет казахов, которые по казахски не говорят? Мож сначала им МРТ сделаете? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:31
#5585
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Цитата:
Victor Yang:
мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить

Вот это сейчас наверное обидно было ))
А как же абсолютное большинство занимаемых руководящих должностей? Ну разве умный поставит глупого бастыком? 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:33
#5586
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Цитата:
abaika95:
Да что у вас все на покрышки выводится)) Без покрышек никак?

Неужели это для вас не очевидно? Вы сами упоминали, что в КЗ свозили многих как в ссылку, возможно уголовников, точную вашу цитату не помню, поправьте если что. Далее после распада союза, часть уехала, скорее всего уехать смогли либо образованные, которых принимала другая сторона, либо с деньгами, те, кому было что терять, но без особых чувств к Родине. Вопрос - а кто остался? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 20:40]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:36
#5587
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Цитата:
abaika95:
СССР в Афганистане 9 лет

Да ну? :lol: Активная помощь Афганистану со стороны СССР началась в 1950-х годах.
тыц ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:40
#5588
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Цитата:
maxsaf:
Для начала - узнать мнение президента, и если оно совпадает с мнением Абаева

Где-то читал мнение что эти майданутые испытывают авторитет Токаева. НАН был непогрешим как Бог, но на Токаева можно надавить таким образом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:41
#5589
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Цитата:
Victor Yang:
Где-то читал мнение что эти майданутые испытывают авторитет Токаева. НАН был непогрешим как Бог, но на Токаева можно надавить таким образом.

Погодите, я ж не просто так написал "для начала" ;-) Но не будем забегать вперед. Токаев может вообще не станет обращать на Куатов внимание.

[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 20:43]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12815
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:50
#5590
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a что, канал майданутых не закрыли еще?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12815
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 20:57
#5591
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Цитата:
maxsaf:
может вообще не станет обращать на Куатов внимание.


а если Путин спросит?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 21:15
#5592
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Цитата:
alex_60:
а если Путин спросит?

Так же как в Крыму? Соцопрос проведет? :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 21:36
#5593
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Случайный прохожий присоединил к беседе. Кто тут адекватный?

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 21:51
#5594
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Цитата:
alex_60:
a что, канал майданутых не закрыли еще?

Не канал, а каналы, их теперь все больше и больше ;-)
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