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≡ Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42160
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 12:32
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С удовольствием прочитал книгу нашего земляка Сергея Жалыбина «От казачьей станицы до казахской столицы» (кстати, подаренную мне лично автором). Не имею права рецензировать, но на два момента хочу обратить внимание.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22421
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 12:32
#1
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А где, все?... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22421
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 12:50
#2
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Цитата:

И президент посоветовал ей уезжать в Россию (старушка оказалась русскоязычной). Об этом писала наша региональная пресса.

Теперь я - понял, откуда взялось выражение:
"Чемодан, вокзал - Россия"... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9160
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 13:47
#3
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Цитата:
И президент посоветовал ей уезжать в Россию (старушка оказалась русскоязычной

Молодец долго не рассусоливал как те популисты коммунисты-вруны
Плохая жизнь? Езжай в Россию может там лучше для тебя будет бабушка
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22421
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 14:25
#4
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Цитата:

Ну хоть вводи звание «Международный герой по борьбе с ядерным оружием»

Как так? Ещё не - ввели? Теперь,наверное - введут... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9160
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 14:41
#5
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Никогда не относился к Назарбаеву с пиететом но после каждой публикации Воронина просыпается уважение к первому президенту)))
Всё-таки правильно он на первых порах все делал,профессиональный политик.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22421
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 15:15
#6
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Цитата:
abaika95:
Всё-таки правильно он на первых порах все делал,профессиональный политик.

Настоящий Коммунист. Им и остался... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12813
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 15:54
#7
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Цитата:
drakon:
Настоящий Коммунист. Им и остался...


коммунистов бывших не бывает...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22421
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 15:59
#8
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Цитата:
alex_60:
коммунистов бывших не бывает...

Я, как - пример... :lol: ;-)
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
80
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 17:47
#9
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На сегодня мир совсем другой стал, дайте мне столько же финансов и все эти абайки, драконы и прочие "господа" подымут меня ещё и не на такую высоту!. БАБЛО правит миром на сегодня! Печально, стыдно ...Остается одна надежда на торжество РАЗУМА, но это не сегодня и не при "этих" ХАЛУЯХ!"...
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1361
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 18:13
#10
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Цитата:
abaika95:
Благодаря тому, что не все по тем или иным причинам последовали его совету, Казахстан не сгинул в пучине кризисов.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
141
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 18:44
#11
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Цитата:
abaika95:
Никогда не относился к Назарбаеву с пиететом

Но папа ,таки за 30 лет наговорил всякого , не?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4791
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 19:39
#12
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Вы только вдумайтесь, в стране тысячи крепких хозяйств, производители продуктов с мировым брендом и богатые крестьяне, у каждого во дворе джипп и миллионные счета в банке. Вместо этого голодранцы со всей страны с миллионными ипотечными кредитами в одном городе
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