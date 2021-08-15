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≡ Определились финалисты Кубка президента РК по хоккею с шайбой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42160
Определились финалисты Кубка президента РК по хоккею с шайбой
Отправлено: 15.08.21 - 18:06
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Квартет хоккейных клубов - участников традиционного международного турнира провел накануне матчи третьего тура группового этапа. Первыми на лед вышли карагандинская «Сарыарка» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Второй финалист определился в поединке между «Барысом» и «Торпедо».
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12813
Re: Определились финалисты Кубка президента РК по хоккею с...
Отправлено: 15.08.21 - 18:06
#1
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///Аркадий Шестаков забросил шайбу в ворота «Сарыарки» за секунду до финального свистка///

это под фото.

///А за секунду до финальной сирены центральный нападающий сборной Казахстана Аркадий Шестаков забросил четвертую шайбу «Барыса» ///

в тексте.
но в ворота Торпедо.
чудно.
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§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
774
Определились финалисты Кубка президента РК по хоккею с шайбой
Отправлено: 15.08.21 - 18:44
#2
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Цитата:
alex_60:
///Аркадий Шестаков забросил шайбу

Исправил. Спасибо
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