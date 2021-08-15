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Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42160
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 12:32
С удовольствием прочитал книгу нашего земляка Сергея Жалыбина «От казачьей станицы до казахской столицы» (кстати, подаренную мне лично автором). Не имею права рецензировать, но на два момента хочу обратить внимание.
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Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 12:32
А где, все?...
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 12:50
Цитата:
И президент посоветовал ей уезжать в Россию (старушка оказалась русскоязычной). Об этом писала наша региональная пресса.
Теперь я - понял, откуда взялось выражение:
"Чемодан, вокзал - Россия"...
И президент посоветовал ей уезжать в Россию (старушка оказалась русскоязычной). Об этом писала наша региональная пресса.
Теперь я - понял, откуда взялось выражение:
"Чемодан, вокзал - Россия"...
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 13:47
Цитата:
Молодец долго не рассусоливал как те популисты коммунисты-вруны
Плохая жизнь? Езжай в Россию может там лучше для тебя будет бабушка
И президент посоветовал ей уезжать в Россию (старушка оказалась русскоязычной
Молодец долго не рассусоливал как те популисты коммунисты-вруны
Плохая жизнь? Езжай в Россию может там лучше для тебя будет бабушка
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 14:25
Цитата:
Ну хоть вводи звание «Международный герой по борьбе с ядерным оружием»
Как так? Ещё не - ввели? Теперь,наверное - введут...
Ну хоть вводи звание «Международный герой по борьбе с ядерным оружием»
Как так? Ещё не - ввели? Теперь,наверное - введут...
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 14:41
Никогда не относился к Назарбаеву с пиететом но после каждой публикации Воронина просыпается уважение к первому президенту)))
Всё-таки правильно он на первых порах все делал,профессиональный политик.
Всё-таки правильно он на первых порах все делал,профессиональный политик.
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 15:15
Цитата:
Настоящий Коммунист. Им и остался...
abaika95:
Всё-таки правильно он на первых порах все делал,профессиональный политик.
Всё-таки правильно он на первых порах все делал,профессиональный политик.
Настоящий Коммунист. Им и остался...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12813
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 15:54
Цитата:
коммунистов бывших не бывает...
drakon:
Настоящий Коммунист. Им и остался...
Настоящий Коммунист. Им и остался...
коммунистов бывших не бывает...
Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 15:59
Цитата:
Я, как - пример...
alex_60:
коммунистов бывших не бывает...
коммунистов бывших не бывает...
Я, как - пример...
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 80
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 17:47
На сегодня мир совсем другой стал, дайте мне столько же финансов и все эти абайки, драконы и прочие "господа" подымут меня ещё и не на такую высоту!. БАБЛО правит миром на сегодня! Печально, стыдно ...Остается одна надежда на торжество РАЗУМА, но это не сегодня и не при "этих" ХАЛУЯХ!"...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1361
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 18:13
Цитата:
abaika95:Благодаря тому, что не все по тем или иным причинам последовали его совету, Казахстан не сгинул в пучине кризисов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 141
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 18:44
Цитата:
Но папа ,таки за 30 лет наговорил всякого , не?
abaika95:
Никогда не относился к Назарбаеву с пиететом
Никогда не относился к Назарбаеву с пиететом
Но папа ,таки за 30 лет наговорил всякого , не?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4791
Re: Николай ВОРОНИН: Предписано обстоятельствами
Отправлено: 15.08.21 - 19:39
Вы только вдумайтесь, в стране тысячи крепких хозяйств, производители продуктов с мировым брендом и богатые крестьяне, у каждого во дворе джипп и миллионные счета в банке. Вместо этого голодранцы со всей страны с миллионными ипотечными кредитами в одном городе
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