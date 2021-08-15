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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 372 из 372«1...370371372
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:07
#5566
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тараканов дустом травят, так и продавцам
баллончики с дустом надо выдать...
пшик,и готово...
тем более их раз два и обчелся..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:12
#5567
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думаю власти так и поступят.
,"и никто не узнает, где могилка твоя",
общество даже этого не заметит.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7469
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:14
#5568
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Цитата:
abaika95:
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?

Вы опять зашкваром занимаетесь? Пришли всё построили, вы же всё разбазарили. В Монголию страну превращаете. Ещё и гордитесь этим. Не зная толком ни одного языка. По тому как не по русски не по казахски грамотно писать не можете. И что от этого? Какой ещё язык учить будете, что то про английский темы были. Не хочу опускаться до вашего националистического уровня. Но скажу одно. Великих построек в КЗ больше не будет, особенно когда последние русскоговорящие уедут. Китайцы и Индусы строить всё будут "великой" нации. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22421
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:27
#5569
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Цитата:
elektron:
Великих построек в КЗ больше не будет,

Что ни начинают - строить, получается -
завод по изготовлению Пакетов... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:42
#5570
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Цитата:
elektron:
Не хочу опускаться до вашего националистического уровня.

Не хочет опускатся и тут выдаёт)Цитата:
elektron:
Пришли всё построили, вы же всё разбазарили. В Монголию страну превращаете. Ещё и гордитесь этим.

Это не националистический зашквар от русского который возомнил себя немцем и как появился случай свалил на новую родину в Германию чтобы тусоваться красиво?))
Вопрос ты что построил тут? Йанг хотя бы строитель а ты кто такой?)
Давай сразу для всех националистов тут которые думают что они ещё и имперцы отвечу)
В Казахстане все строил советский народ который не делил людей на национальные квартирки (такова официальная идеология)
Поэтому страна создавал для себя же во всех уголках союза города и производства ради своей же экономики
Строили Города и взрывали ядерные бомбы
Строили производства и осушали моря
молдоване прокладывали дороги в Сибири
Украинцы поднимали целину в Казахстане
эстонцы служили в армии на Кавказе
Казахи воевали в Афганистане
А кавказцы снимали хорошие фильмы)
А сейчас приходит кто-то и что-то несёт про "мы вам тут все построили"
Кто вы то? Цитата:
elektron:
Не зная толком ни одного языка. По тому как не по русски не по казахски грамотно писать не можете. И что от этого?

По себе не судите Цитата:
elektron:
Но скажу одно. Великих построек в КЗ больше не будет, особенно когда последние русскоговорящие уедут.

Спасибо бабке ванге из Германии))

[Исправлено: Rexyn, 15.08.2021 - 16:14]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:49
#5571
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Императоры немцы по происхождению Александр 1 и Николай 1 делают из России сверхдержаву
Русские Ленин и Керенский ее разрушают
Грузин Сталин вновь делает из страны сверхдержаву
Украинец Брежнев поддерживает ее на плаву
Русские Горбачев и Ельцин ее вновь разрушают
"Мы вам все построили" тут согласен
Министр тяжёлой промышленности Орджоникидзе грузин
Министр торговли а потом лёгкой промышленности Микоян армянин
Глава НКВД в ведомстве которого были все гулаги и бесплатная рабочая сила-Берия грузин
Председатель комиссии по электрофикации страны ГОЭЛРО Кржижинавский поляк
И над всеми ними Грузин Джугашвили
Даже Целину поднимал тут Брежнев -украинец
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:50
#5572
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Цитата:
alex_60:
тараканов дустом травят, так и продавцам баллончики с дустом надо выдать... пшик,и готово... тем более их раз два и обчелся

Шовинистов тоже дустом травят
Только тут не раз и два
Тут годами надо давить
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:56
#5573
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Цитата:
drakon:
Что ни начинают - строить, получается - завод по изготовлению Пакетов.


это ноу хау местного пошиба.
фокус покус называется
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:06
#5574
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///Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уже прибыли в президентский дворец в столице страны Кабуле на переговоры с властями. Передача власти в должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце. Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы.///

двадцать лет, почти триллион долларов,
итог установления мира американцами,
и бесславный исход.
привели террористов к власти.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:07
#5575
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что то опять жара на улице.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:11
#5576
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Цитата:
alex_60:
двадцать лет, почти триллион долларов, итог установления мира американцами, и бесславный исход. привели террористов к власти.

США в Афганистане были 20 лет
Потеряли 3,5 тысячи солдат и офицеров
Талибан пришел к власти
СССР в Афганистане
9 лет
Потеряли 15 тыс солдат и офицеров
Талибан пришел к власти
А СССР из за военных расходов впал в кризис и развалился
Наглядно
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:14
#5577
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Цитата:
elektron:
Китайцы и Индусы


в Индии азговаривают на 447 различных языках, на 2000 диалектов. хинди не сахар в обучении.
про китайский даже не говорю.
но что теперь поделать.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:23
#5578
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в лужу...
советские войска завершили вывод из Афганистана в феврале 1989 года.
движение Талибан зародилось в 1994 году.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:36
#5579
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Америкосы, как всегда, влезли в другую страну, нагадили, и смылись.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12810
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:38
#5580
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вот у нас обладатель их грин карты
гадит. надеюсь что недолго музыка будет играть.

[Исправлено: alex_60, 15.08.2021 - 16:39]
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