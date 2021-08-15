Отправлено: - 15:42

elektron:

Не хочу опускаться до вашего националистического уровня.

elektron:

Пришли всё построили, вы же всё разбазарили. В Монголию страну превращаете. Ещё и гордитесь этим.

elektron:

Не зная толком ни одного языка. По тому как не по русски не по казахски грамотно писать не можете. И что от этого?

elektron:

Но скажу одно. Великих построек в КЗ больше не будет, особенно когда последние русскоговорящие уедут.

[Исправлено: Rexyn, 15.08.2021 - 16:14]

Цитата:Не хочет опускатся и тут выдаёт)Цитата:Это не националистический зашквар от русского который возомнил себя немцем и как появился случай свалил на новую родину в Германию чтобы тусоваться красиво?))Вопрос ты что построил тут? Йанг хотя бы строитель а ты кто такой?)Давай сразу для всех националистов тут которые думают что они ещё и имперцы отвечу)В Казахстане все строил советский народ который не делил людей на национальные квартирки (такова официальная идеология)Поэтому страна создавал для себя же во всех уголках союза города и производства ради своей же экономикиСтроили Города и взрывали ядерные бомбыСтроили производства и осушали морямолдоване прокладывали дороги в СибириУкраинцы поднимали целину в Казахстанеэстонцы служили в армии на КавказеКазахи воевали в АфганистанеА кавказцы снимали хорошие фильмы)А сейчас приходит кто-то и что-то несёт про "мы вам тут все построили"Кто вы то? Цитата:По себе не судите Цитата:Спасибо бабке ванге из Германии))