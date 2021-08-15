Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:07
тараканов дустом травят, так и продавцам
баллончики с дустом надо выдать...
пшик,и готово...
тем более их раз два и обчелся..
баллончики с дустом надо выдать...
пшик,и готово...
тем более их раз два и обчелся..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:12
думаю власти так и поступят.
,"и никто не узнает, где могилка твоя",
общество даже этого не заметит.
,"и никто не узнает, где могилка твоя",
общество даже этого не заметит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7469
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:14
Цитата:
Вы опять зашкваром занимаетесь? Пришли всё построили, вы же всё разбазарили. В Монголию страну превращаете. Ещё и гордитесь этим. Не зная толком ни одного языка. По тому как не по русски не по казахски грамотно писать не можете. И что от этого? Какой ещё язык учить будете, что то про английский темы были. Не хочу опускаться до вашего националистического уровня. Но скажу одно. Великих построек в КЗ больше не будет, особенно когда последние русскоговорящие уедут. Китайцы и Индусы строить всё будут "великой" нации.
abaika95:
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?
Вы опять зашкваром занимаетесь? Пришли всё построили, вы же всё разбазарили. В Монголию страну превращаете. Ещё и гордитесь этим. Не зная толком ни одного языка. По тому как не по русски не по казахски грамотно писать не можете. И что от этого? Какой ещё язык учить будете, что то про английский темы были. Не хочу опускаться до вашего националистического уровня. Но скажу одно. Великих построек в КЗ больше не будет, особенно когда последние русскоговорящие уедут. Китайцы и Индусы строить всё будут "великой" нации.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22421
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:27
Цитата:
Что ни начинают - строить, получается -
завод по изготовлению Пакетов...
elektron:
Великих построек в КЗ больше не будет,
Великих построек в КЗ больше не будет,
Что ни начинают - строить, получается -
завод по изготовлению Пакетов...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:42
Цитата:
Не хочет опускатся и тут выдаёт)Цитата:
Это не националистический зашквар от русского который возомнил себя немцем и как появился случай свалил на новую родину в Германию чтобы тусоваться красиво?))
Вопрос ты что построил тут? Йанг хотя бы строитель а ты кто такой?)
Давай сразу для всех националистов тут которые думают что они ещё и имперцы отвечу)
В Казахстане все строил советский народ который не делил людей на национальные квартирки (такова официальная идеология)
Поэтому страна создавал для себя же во всех уголках союза города и производства ради своей же экономики
Строили Города и взрывали ядерные бомбы
Строили производства и осушали моря
молдоване прокладывали дороги в Сибири
Украинцы поднимали целину в Казахстане
эстонцы служили в армии на Кавказе
Казахи воевали в Афганистане
А кавказцы снимали хорошие фильмы)
А сейчас приходит кто-то и что-то несёт про "мы вам тут все построили"
Кто вы то? Цитата:
По себе не судите Цитата:
Спасибо бабке ванге из Германии))
[Исправлено: Rexyn, 15.08.2021 - 16:14]
elektron:
Не хочу опускаться до вашего националистического уровня.
Не хочу опускаться до вашего националистического уровня.
Не хочет опускатся и тут выдаёт)Цитата:
elektron:
Пришли всё построили, вы же всё разбазарили. В Монголию страну превращаете. Ещё и гордитесь этим.
Пришли всё построили, вы же всё разбазарили. В Монголию страну превращаете. Ещё и гордитесь этим.
Это не националистический зашквар от русского который возомнил себя немцем и как появился случай свалил на новую родину в Германию чтобы тусоваться красиво?))
Вопрос ты что построил тут? Йанг хотя бы строитель а ты кто такой?)
Давай сразу для всех националистов тут которые думают что они ещё и имперцы отвечу)
В Казахстане все строил советский народ который не делил людей на национальные квартирки (такова официальная идеология)
Поэтому страна создавал для себя же во всех уголках союза города и производства ради своей же экономики
Строили Города и взрывали ядерные бомбы
Строили производства и осушали моря
молдоване прокладывали дороги в Сибири
Украинцы поднимали целину в Казахстане
эстонцы служили в армии на Кавказе
Казахи воевали в Афганистане
А кавказцы снимали хорошие фильмы)
А сейчас приходит кто-то и что-то несёт про "мы вам тут все построили"
Кто вы то? Цитата:
elektron:
Не зная толком ни одного языка. По тому как не по русски не по казахски грамотно писать не можете. И что от этого?
Не зная толком ни одного языка. По тому как не по русски не по казахски грамотно писать не можете. И что от этого?
По себе не судите Цитата:
elektron:
Но скажу одно. Великих построек в КЗ больше не будет, особенно когда последние русскоговорящие уедут.
Но скажу одно. Великих построек в КЗ больше не будет, особенно когда последние русскоговорящие уедут.
Спасибо бабке ванге из Германии))
[Исправлено: Rexyn, 15.08.2021 - 16:14]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:49
Императоры немцы по происхождению Александр 1 и Николай 1 делают из России сверхдержаву
Русские Ленин и Керенский ее разрушают
Грузин Сталин вновь делает из страны сверхдержаву
Украинец Брежнев поддерживает ее на плаву
Русские Горбачев и Ельцин ее вновь разрушают
"Мы вам все построили" тут согласен
Министр тяжёлой промышленности Орджоникидзе грузин
Министр торговли а потом лёгкой промышленности Микоян армянин
Глава НКВД в ведомстве которого были все гулаги и бесплатная рабочая сила-Берия грузин
Председатель комиссии по электрофикации страны ГОЭЛРО Кржижинавский поляк
И над всеми ними Грузин Джугашвили
Даже Целину поднимал тут Брежнев -украинец
Русские Ленин и Керенский ее разрушают
Грузин Сталин вновь делает из страны сверхдержаву
Украинец Брежнев поддерживает ее на плаву
Русские Горбачев и Ельцин ее вновь разрушают
"Мы вам все построили" тут согласен
Министр тяжёлой промышленности Орджоникидзе грузин
Министр торговли а потом лёгкой промышленности Микоян армянин
Глава НКВД в ведомстве которого были все гулаги и бесплатная рабочая сила-Берия грузин
Председатель комиссии по электрофикации страны ГОЭЛРО Кржижинавский поляк
И над всеми ними Грузин Джугашвили
Даже Целину поднимал тут Брежнев -украинец
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:50
Цитата:
Шовинистов тоже дустом травят
Только тут не раз и два
Тут годами надо давить
alex_60:
тараканов дустом травят, так и продавцам баллончики с дустом надо выдать... пшик,и готово... тем более их раз два и обчелся
тараканов дустом травят, так и продавцам баллончики с дустом надо выдать... пшик,и готово... тем более их раз два и обчелся
Шовинистов тоже дустом травят
Только тут не раз и два
Тут годами надо давить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 15:56
Цитата:
это ноу хау местного пошиба.
фокус покус называется
drakon:
Что ни начинают - строить, получается - завод по изготовлению Пакетов.
Что ни начинают - строить, получается - завод по изготовлению Пакетов.
это ноу хау местного пошиба.
фокус покус называется
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:06
///Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уже прибыли в президентский дворец в столице страны Кабуле на переговоры с властями. Передача власти в должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце. Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы.///
двадцать лет, почти триллион долларов,
итог установления мира американцами,
и бесславный исход.
привели террористов к власти.
двадцать лет, почти триллион долларов,
итог установления мира американцами,
и бесславный исход.
привели террористов к власти.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:07
что то опять жара на улице.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:11
Цитата:
США в Афганистане были 20 лет
Потеряли 3,5 тысячи солдат и офицеров
Талибан пришел к власти
СССР в Афганистане
9 лет
Потеряли 15 тыс солдат и офицеров
Талибан пришел к власти
А СССР из за военных расходов впал в кризис и развалился
Наглядно
alex_60:
двадцать лет, почти триллион долларов, итог установления мира американцами, и бесславный исход. привели террористов к власти.
двадцать лет, почти триллион долларов, итог установления мира американцами, и бесславный исход. привели террористов к власти.
США в Афганистане были 20 лет
Потеряли 3,5 тысячи солдат и офицеров
Талибан пришел к власти
СССР в Афганистане
9 лет
Потеряли 15 тыс солдат и офицеров
Талибан пришел к власти
А СССР из за военных расходов впал в кризис и развалился
Наглядно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:14
Цитата:
в Индии азговаривают на 447 различных языках, на 2000 диалектов. хинди не сахар в обучении.
про китайский даже не говорю.
но что теперь поделать.
elektron:
Китайцы и Индусы
Китайцы и Индусы
в Индии азговаривают на 447 различных языках, на 2000 диалектов. хинди не сахар в обучении.
про китайский даже не говорю.
но что теперь поделать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:23
в лужу...
советские войска завершили вывод из Афганистана в феврале 1989 года.
движение Талибан зародилось в 1994 году.
советские войска завершили вывод из Афганистана в феврале 1989 года.
движение Талибан зародилось в 1994 году.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:36
Америкосы, как всегда, влезли в другую страну, нагадили, и смылись.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 16:38
вот у нас обладатель их грин карты
гадит. надеюсь что недолго музыка будет играть.
[Исправлено: alex_60, 15.08.2021 - 16:39]
гадит. надеюсь что недолго музыка будет играть.
[Исправлено: alex_60, 15.08.2021 - 16:39]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать