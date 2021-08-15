Re: Почему дети стали чаще болеть COVID-19? Интервью с...

Отправлено: - 11:57

Даже если ВОЗ одобрит вакцинацию детей, вы не сможете завершить всё в срок до 1 сентября. Школы станут одним из очагов распространения инфекции. Нужно работать с производителями вакцин и следовать их рекомендациям, касательно вакцинации детей. Такие вакцины, как Файзер и Модерна, по информации производителей, безопасны для вакцинации детей старше 12 лет. Тут или вакцинируйте детей, или закрывайте школы.