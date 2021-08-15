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≡ Почему дети стали чаще болеть COVID-19? Интервью с педиатром-инфекционистом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42159
Почему дети стали чаще болеть COVID-19? Интервью с педиатром-инфекционистом
Отправлено: 15.08.21 - 11:57
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В начале пандемии инфекционисты отмечали, что дети переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Недавние исследования показали, что это не так. Корреспондент Азаттык поговорил с врачом-инфекционистом детской больницы .
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A
§ AR
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
608
Re: Почему дети стали чаще болеть COVID-19? Интервью с...
Отправлено: 15.08.21 - 11:57
#1
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Даже если ВОЗ одобрит вакцинацию детей, вы не сможете завершить всё в срок до 1 сентября. Школы станут одним из очагов распространения инфекции. Нужно работать с производителями вакцин и следовать их рекомендациям, касательно вакцинации детей. Такие вакцины, как Файзер и Модерна, по информации производителей, безопасны для вакцинации детей старше 12 лет. Тут или вакцинируйте детей, или закрывайте школы.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
133
Re: Почему дети стали чаще болеть COVID-19? Интервью с...
Отправлено: 15.08.21 - 16:01
#2
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Читаем много информации про детскую вакцинацию.
Вероятно это заказ правительства, про необходимость детской вакцинации.
Вижу активизировались ЗАВАКСЕРЫ.

Интересно,как будет ситуация, если многие родители будут бойкотировать вакцинацию.

Думаю, мы можем повлиять на отказ детской вакцинации, если большинство не будут учится.
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