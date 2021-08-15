Отправлено: - 13:47

И президент посоветовал ей уезжать в Россию (старушка оказалась русскоязычной

Цитата:Молодец долго не рассусоливал как те популисты коммунисты-вруныПлохая жизнь? Езжай в Россию может там лучше для тебя будет бабушка