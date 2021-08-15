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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 04:26
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 04:28
Шок. Россия подкармливает русскоязычных
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 08:52
Цитата:
да ну. и кто президентом будет, Ахмет Куатов?
maxsaf:
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
да ну. и кто президентом будет, Ахмет Куатов?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 08:55
Цитата:
не понял, что ему не нравится.
все на русском языке. в Алма-ате.
как тридцать лет назад, так и сейчас.
ничего не изменилось.
определил же что это бензин, иди заправляй машину.
maxsaf:
Шок. Россия подкармливает русскоязычных
Шок. Россия подкармливает русскоязычных
не понял, что ему не нравится.
все на русском языке. в Алма-ате.
как тридцать лет назад, так и сейчас.
ничего не изменилось.
определил же что это бензин, иди заправляй машину.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 10:27
Цитата:
Нужно пресекать этих проверяющих. Или поскорее дать понять обеим сторонам, что обе они неправы. Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.
maxsaf:
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
Нужно пресекать этих проверяющих. Или поскорее дать понять обеим сторонам, что обе они неправы. Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:03
Цитата:
Я чуть чаем не подавился
alex_60:
определил же что это бензин, иди заправляй машину.
определил же что это бензин, иди заправляй машину.
Я чуть чаем не подавился
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:07
Цитата:
Куат уже обороты не сбросит - каспи голд поди пополняется быстрее чем когда-либо))
Просто обьяснить всем, что если дальше будет вот так, то финал будет вот такой. И все, пусть думают, у них же мозги есть (с их же слов)
[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 11:11]
Victor Yang:
Нужно пресекать этих проверяющих. Или поскорее дать понять обеим сторонам, что обе они неправы. Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.
Нужно пресекать этих проверяющих. Или поскорее дать понять обеим сторонам, что обе они неправы. Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.
Куат уже обороты не сбросит - каспи голд поди пополняется быстрее чем когда-либо))
Просто обьяснить всем, что если дальше будет вот так, то финал будет вот такой. И все, пусть думают, у них же мозги есть (с их же слов)
[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 11:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:10
Цитата:
Да кандидатов валом - весь чат под видосами
alex_60:
да ну. и кто президентом будет, Ахмет Куатов?
да ну. и кто президентом будет, Ахмет Куатов?
Да кандидатов валом - весь чат под видосами
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:20
Цитата:
Ну что бы гавкать много мозгов не нужно. Хотя тут собака умнее окажется, если тесты проводить.
maxsaf:
у них же мозги есть (с их же слов)
у них же мозги есть (с их же слов)
Ну что бы гавкать много мозгов не нужно. Хотя тут собака умнее окажется, если тесты проводить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:38
Цитата:
посмотрел, да, много.
что то Абаева там упоминают постоянно.
хвалят наверно.
там же такую цитату прочитал.
////Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы.“ — Пётр Аркадьевич Столыпин///
maxsaf:
весь чат под видосами
весь чат под видосами
посмотрел, да, много.
что то Абаева там упоминают постоянно.
хвалят наверно.
там же такую цитату прочитал.
////Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы.“ — Пётр Аркадьевич Столыпин///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:47
Цитата:
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить (это примерно как Ксюша Собчак всего сама добилась), а дальше своего носа они не видят. Полностью обвинить только одну сторону нельзя - куаты или совсем охамеют или пойдут жечь покрышки. Поэтому тут нужно хотя бы пожурить обе стороны и постепенно вносить ясность в такие моменты.
maxsaf:
все, пусть думают, у них же мозги есть (с их же слов)
все, пусть думают, у них же мозги есть (с их же слов)
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить (это примерно как Ксюша Собчак всего сама добилась), а дальше своего носа они не видят. Полностью обвинить только одну сторону нельзя - куаты или совсем охамеют или пойдут жечь покрышки. Поэтому тут нужно хотя бы пожурить обе стороны и постепенно вносить ясность в такие моменты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 13:50
Цитата:
А что надо было сделать?)
Цитата:
Ну вот они и меняют устоявшуюся не справедливость
Казахский язык станет языком межнационального общения в Казахстане!
Цитата:
Да что у вас все на покрышки выводится))
Без покрышек никак?Цитата:
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить? Цитата:
Какие обе стороны?
Абаев выступил на внешнюю аудиторию .за это его и начали клеймить
maxsaf:
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
А что надо было сделать?)
Цитата:
alex_60:
все на русском языке. в Алма-ате. как тридцать лет назад, так и сейчас. ничего не изменилось.
все на русском языке. в Алма-ате. как тридцать лет назад, так и сейчас. ничего не изменилось.
Ну вот они и меняют устоявшуюся не справедливость
Казахский язык станет языком межнационального общения в Казахстане!
Цитата:
Victor Yang:
Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.
Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.
Да что у вас все на покрышки выводится))
Без покрышек никак?Цитата:
Victor Yang:
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить? Цитата:
Victor Yang:
Полностью обвинить только одну сторону нельзя - куаты или совсем охамеют или пойдут жечь покрышки. Поэтому тут нужно хотя бы пожурить обе стороны и постепенно вносить ясность в такие моменты.
Полностью обвинить только одну сторону нельзя - куаты или совсем охамеют или пойдут жечь покрышки. Поэтому тут нужно хотя бы пожурить обе стороны и постепенно вносить ясность в такие моменты.
Какие обе стороны?
Абаев выступил на внешнюю аудиторию .за это его и начали клеймить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 13:53
Нормально люди отвечают у нас
адекватный Костанай
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 14:17
Цитата:
Анекдот про ножки таракана и связь с их слухом знаешь? Тут примерно то же самое.
abaika95:
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?
Анекдот про ножки таракана и связь с их слухом знаешь? Тут примерно то же самое.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 14:35
Цитата:
Тот же случай в твоём примере про
Цитата:
Ножки таракана и связь со слухом
Аналогично
Victor Yang:
Анекдот про ножки таракана и связь с их слухом знаешь? Тут примерно то же самое.
Анекдот про ножки таракана и связь с их слухом знаешь? Тут примерно то же самое.
Тот же случай в твоём примере про
Цитата:
Victor Yang:
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить (это примерно как Ксюша Собчак всего сама добилась
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить (это примерно как Ксюша Собчак всего сама добилась
Ножки таракана и связь со слухом
Аналогично
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