Отправлено: - 13:50

maxsaf:

Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )

alex_60:

все на русском языке. в Алма-ате. как тридцать лет назад, так и сейчас. ничего не изменилось.

Victor Yang:

Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.

Victor Yang:

Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить

Victor Yang:

Полностью обвинить только одну сторону нельзя - куаты или совсем охамеют или пойдут жечь покрышки. Поэтому тут нужно хотя бы пожурить обе стороны и постепенно вносить ясность в такие моменты.

Цитата:А что надо было сделать?)Цитата:Ну вот они и меняют устоявшуюся не справедливостьКазахский язык станет языком межнационального общения в Казахстане!Цитата:Да что у вас все на покрышки выводится))Без покрышек никак?Цитата:Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить? Цитата:Какие обе стороны?Абаев выступил на внешнюю аудиторию .за это его и начали клеймить