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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11566
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 04:26
#5551
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Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11566
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 04:28
#5552
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Шок. Россия подкармливает русскоязычных :lol:


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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12802
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 08:52
#5553
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Цитата:
maxsaf:
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )


да ну. и кто президентом будет, Ахмет Куатов?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12802
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 08:55
#5554
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Цитата:
maxsaf:
Шок. Россия подкармливает русскоязычных


не понял, что ему не нравится.
все на русском языке. в Алма-ате.
как тридцать лет назад, так и сейчас.
ничего не изменилось.
определил же что это бензин, иди заправляй машину.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14244
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 10:27
#5555
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Цитата:
maxsaf:
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )

Нужно пресекать этих проверяющих. Или поскорее дать понять обеим сторонам, что обе они неправы. Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11566
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:03
#5556
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Цитата:
alex_60:
определил же что это бензин, иди заправляй машину.

Я чуть чаем не подавился :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11566
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:07
#5557
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Цитата:
Victor Yang:
Нужно пресекать этих проверяющих. Или поскорее дать понять обеим сторонам, что обе они неправы. Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.

Куат уже обороты не сбросит - каспи голд поди пополняется быстрее чем когда-либо))

Просто обьяснить всем, что если дальше будет вот так, то финал будет вот такой. И все, пусть думают, у них же мозги есть (с их же слов) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.08.2021 - 11:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11566
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:10
#5558
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Цитата:
alex_60:
да ну. и кто президентом будет, Ахмет Куатов?

Да кандидатов валом - весь чат под видосами :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7469
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:20
#5559
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Цитата:
maxsaf:
у них же мозги есть (с их же слов)

Ну что бы гавкать много мозгов не нужно. Хотя тут собака умнее окажется, если тесты проводить. :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12802
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:38
#5560
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Цитата:
maxsaf:
весь чат под видосами


посмотрел, да, много.
что то Абаева там упоминают постоянно.
хвалят наверно.
там же такую цитату прочитал.
////Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы.“ — Пётр Аркадьевич Столыпин///
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14244
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 11:47
#5561
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Цитата:
maxsaf:
все, пусть думают, у них же мозги есть (с их же слов)

Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить (это примерно как Ксюша Собчак всего сама добилась), а дальше своего носа они не видят. Полностью обвинить только одну сторону нельзя - куаты или совсем охамеют или пойдут жечь покрышки. Поэтому тут нужно хотя бы пожурить обе стороны и постепенно вносить ясность в такие моменты.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 13:50
#5562
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Цитата:
maxsaf:
Куат и Ко требуют отставки Даурена Абаева. Вот это поворот )

А что надо было сделать?)
Цитата:
alex_60:
все на русском языке. в Алма-ате. как тридцать лет назад, так и сейчас. ничего не изменилось.

Ну вот они и меняют устоявшуюся не справедливость
Казахский язык станет языком межнационального общения в Казахстане!
Цитата:
Victor Yang:
Так и до покрышек перед Ак-Ордой недалеко.

Да что у вас все на покрышки выводится))
Без покрышек никак?Цитата:
Victor Yang:
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить

Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить? Цитата:
Victor Yang:
Полностью обвинить только одну сторону нельзя - куаты или совсем охамеют или пойдут жечь покрышки. Поэтому тут нужно хотя бы пожурить обе стороны и постепенно вносить ясность в такие моменты.

Какие обе стороны?
Абаев выступил на внешнюю аудиторию .за это его и начали клеймить
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 13:53
#5563
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Нормально люди отвечают у нас
адекватный Костанай
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14244
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 14:17
#5564
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Цитата:
abaika95:
Получается у русских мозгов даже не хватает два языка выучить?

Анекдот про ножки таракана и связь с их слухом знаешь? Тут примерно то же самое.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 14:35
#5565
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Цитата:
Victor Yang:
Анекдот про ножки таракана и связь с их слухом знаешь? Тут примерно то же самое.

Тот же случай в твоём примере про
Цитата:
Victor Yang:
Нет, так не получится - мозги у них есть только на то чтобы с рождения второй нужный язык выучить (это примерно как Ксюша Собчак всего сама добилась

Ножки таракана и связь со слухом
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