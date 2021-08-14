Отправлено: - 20:04

ACROS:

Почему именно за годы Независимости?? А, предыдущие, царские, советские, годы??? Подлежат забвению?? "...до основания разрушив, мы,наш, мы новый мир построим...". Идеологически неправильно это, как бывший парторг, говорю - МАНКУРТОВ воспитаем.

[Исправлено: alex_60, 14.08.2021 - 20:47]

Цитата:да, тут конечно конкретная накладка.те же годы ВОВ.целина...парторгов бывших не бывает....они об этом не знали.