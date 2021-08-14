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≡ Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города приглашают костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42158
Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города приглашают костанайцев
Отправлено: 14.08.21 - 17:40
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Онлайн-конкурс, посвященный празднованию 142-летия Костаная, проводит Дворец культуры "Мирас". Стать участником конкурса, который пройдет с 11 по 20 августа, может любой желающий.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
684
Re: Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города...
Отправлено: 14.08.21 - 17:40
#1
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Цитата:
Длинавидеоролик не должна превышать 5 минут Источник:

расшифруйте первое скопление букв
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
47
Re: Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города...
Отправлено: 14.08.21 - 19:28
#2
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Делегируем абайку от НГ. Оденет чапан с тюбетейкой, натянет ичиги, и под звуки домбры споёт о преимуществах жизни в Казахстане, закончив задорными "иегигай иегигай!"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1940
Re: Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города...
Отправлено: 14.08.21 - 19:41
#3
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Цитата:"....событиях, произошедших в городе за годы Независимости Казахстана...//

Почему именно за годы Независимости?? А, предыдущие, царские, советские, годы??? Подлежат забвению?? "...до основания разрушив, мы,наш, мы новый мир построим...".
Идеологически неправильно это, как бывший парторг, говорю - МАНКУРТОВ воспитаем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12800
Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города приглашают костанайцев
Отправлено: 14.08.21 - 20:04
#4
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Цитата:
ACROS:
Почему именно за годы Независимости?? А, предыдущие, царские, советские, годы??? Подлежат забвению?? "...до основания разрушив, мы,наш, мы новый мир построим...". Идеологически неправильно это, как бывший парторг, говорю - МАНКУРТОВ воспитаем.



да, тут конечно конкретная накладка.
те же годы ВОВ.целина...
парторгов бывших не бывает....
они об этом не знали.

[Исправлено: alex_60, 14.08.2021 - 20:47]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1940
Re: Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города...
Отправлено: 14.08.21 - 23:56
#5
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Цитата:
alex_60:
годы ВОВ.целина...



Почему убрали стеллу с двумя орденами Ленина: область, труженики области, ветеранм труда и войны - разве этого заслужили - это же НАША история и КОМУ она мешала и мешает сейчас. Или идеологически устарела - тогда и труд на целине - тоже выходит устарели?? Разве был Указ Президента об аннулирований советских наград??

НЕ БЫЛО!!!

Оба ордена( 1966 и 1970 гг) получены за то что область ВКАЛЫВАЛА и ВСЁ - тут никакой политики и идеологии- только ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЕЛЬСКИЙ НЕСКОНЧАЕМЫЙ ТРУД. Тогда что же не устарели и идеологически выдержаны: непонятные батыры средневековья и алаш-ординцы: там тоже не всё гладко- если копнуть глубоко и содержательно: там есть свои ренегаты и предатели.

И вообще ДВА ордена Ленина - это КРУТО; - не каждая область это имеет. Я лично этим горжусь и при случае напоминаю всем об этом.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
431
Re: Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города...
Отправлено: 15.08.21 - 11:28
#6
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Цитата:
ACROS:
Почему убрали стеллу с двумя орденами Ленина

Что бы было легче выдумывать "Историю великого Казахстана". Для этого и переименовывают всё подряд, и сочиняют, сочиняют, сочиняют.... Скоро услышим, что Туркестан самый древний город вселенной
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