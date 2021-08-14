Coopidon: Рс Если это видео или другие, ссылки на которые я давал, нарушают действующее законодательво РК, прошу мои комментарии удалить. И обратиться в провоохранительные органы на авторов этих роликов.
Ага, и ютуб заодно заблокировать тогда на всей территории РК Че вы оправдываетесь? Это же не вы снимаете.
Ему бы физически поработать, а он видосики снимает. Указывает продавцу как должно быть сделано. А кто он такой? Какое до него дело продавцу? Шёл бы к хозяину бутика и с ним бы разговаривал. А вот когда будет увеличиваться число обращений на казахском языке - продавец и сам поймёт. Хозяин страна, мля.
Это не нормально, когда какой-то тип ходит по магазинам с телефоном и указывает продавцам на каком языке тому обслуживать покупателя.
Тот самый: снимать человека на видео и размещать в интернете без его согласия - противозаконно
В общественных местах вроде допустимо. Ст. 14,п. 1.1,п/п 2 закона о СМИ: Цитата:
1-1. Средствам массовой информации при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции средств массовой информации не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:
1)...
2) если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;
И да - интернет-ресурсы являются СМИ. Тут бы тоже законодателям поработать - почему любой прохожий имеет право снимать и выкладывать в интернет человека на его рабочем месте?
Тут вот какое дело - те кто огрызается - скорее всего понимают, что их заставят учить. А те, кто спокоен - у них уже и чемоданы готовы, и паспорт запасной и денег припасено на первое время)) им просто пофиг, вот они и спокойные
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