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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 370 из 370«1...368369370
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:17
#5536
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опять существо плеваться стало.
никакой культуры общения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:26
#5537
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Цитата:
Coopidon:
Ну ассалоумагалейкум, Костанай! Добринцов, ты готов!?

Чисто случайно забрел в эти края. Шел, шел, дай, думает, обслужусь в ближайшем магазине. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:27
#5538
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Цитата:
alex_60:
ты уверен?

____Ну если у тебя 2+2= 5
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:49
#5539
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Цитата:
maxsaf:
Чисто случайно забрел в эти края. Шел, шел, дай, думает, обслужусь в ближайшем магазине.

Очередной хлыщ -гражданский активист. Нигде не работает, живёт на донаты от сердобольных подписчиков.
Писал уже. Я, говорит, купил дорогой смартфон с камерой, чтобы для вас видосы качественные снимать. Давайте мне на карты, кто может!
:-o
Рс Костанайцы держаться пока! Надеюсь, это сработали мои предупреждения!
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:51
#5540
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Цитата:
Гога:
____Ну если у тебя 2+2= 5

Так ты в Краснодаре живёшь?
Или в деревне под Курганом?
Определись!
В Костанае сейчас почти 22.00
:lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 22:12
#5541
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Цитата:
Гога:
. У вас уже 18 .Учти - у нас- 21.


Гога, молодой грузин, как так?
а генацвале?
ты где шарохаешься?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 22:20
#5542
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Цитата:
alex_60:
Гога, молодой грузин, как так?

Судя по разнице во времени..
Живущий в Новосибе?
С фазендой на берегу Оби.
С комарами, мошкарой и прочими мандаринами.
;-)
Рс хотя он может после сашлыков с грузинским пивом наручные часы верхтормашкой разглядывает?
:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 22:59
#5543
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похоже грузинское пиво
опасный напиток.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:26
#5544
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Цитата:
Гога:
У вас уже 18 .Учти - у нас- 21.

---Вот это я лоханулся !! Местоимения попутал !!!Нет мне прощения !! Только о шашлыке и пиве думал !!! Надо на месяц меня забанить - кто - за !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:30
#5545
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Зато я могу признать свои ошибки , в отличие от некоторых . Выводы делайте сами .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:31
#5546
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:33
#5547
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Цитата:
Coopidon:
Определись!

----Ты то , клоун на фото , куда суешься , когда серьезные люди разговор ведут ??
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 00:59
#5548
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Цитата:
alex_60:
похоже грузинское пиво опасный напиток.

Не пей грузинское пиво! Абакой станешь!
:-o
Цитата:
Гога:
---Ты то , клоун на фото , куда суешься , когда серьезные люди разговор ведут ??

Откуда мне понять! Чтоттф серьёзный?
Я подумал, лох какой-то!
Путвющий местоимения. И мозг с пальцем.
Я откуда мог понять?
:oops:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14241
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 01:33
#5549
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Цитата:
Гога:
если у тебя 2+2= 5

Вспомнил в Что Где Когда вопрос был - в каком случае 4+4=3?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 01:34
#5550
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Цитата:
Coopidon:
Путвющий местоимения

_______И это пишет чел не понятно на каком языке ?? Ещё раз - клоун на фото - не лезь на рожон. Не с тобой разговор , не встревай .
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Страница 370 из 370«1...368369370
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