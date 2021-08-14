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alex_60:

похоже грузинское пиво опасный напиток.

Гога:

---Ты то , клоун на фото , куда суешься , когда серьезные люди разговор ведут ??

Цитата:Не пей грузинское пиво! Абакой станешь!Цитата:Откуда мне понять! Чтоттф серьёзный?Я подумал, лох какой-то!Путвющий местоимения. И мозг с пальцем.Я откуда мог понять?