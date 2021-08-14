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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:17
опять существо плеваться стало.
никакой культуры общения.
никакой культуры общения.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11560
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:26
Цитата:
Чисто случайно забрел в эти края. Шел, шел, дай, думает, обслужусь в ближайшем магазине.
Coopidon:
Ну ассалоумагалейкум, Костанай! Добринцов, ты готов!?
Ну ассалоумагалейкум, Костанай! Добринцов, ты готов!?
Чисто случайно забрел в эти края. Шел, шел, дай, думает, обслужусь в ближайшем магазине.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:27
Цитата:
____Ну если у тебя 2+2= 5
alex_60:
ты уверен?
ты уверен?
____Ну если у тебя 2+2= 5
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:49
Цитата:
Очередной хлыщ -гражданский активист. Нигде не работает, живёт на донаты от сердобольных подписчиков.
Писал уже. Я, говорит, купил дорогой смартфон с камерой, чтобы для вас видосы качественные снимать. Давайте мне на карты, кто может!
Рс Костанайцы держаться пока! Надеюсь, это сработали мои предупреждения!
maxsaf:
Чисто случайно забрел в эти края. Шел, шел, дай, думает, обслужусь в ближайшем магазине.
Чисто случайно забрел в эти края. Шел, шел, дай, думает, обслужусь в ближайшем магазине.
Очередной хлыщ -гражданский активист. Нигде не работает, живёт на донаты от сердобольных подписчиков.
Писал уже. Я, говорит, купил дорогой смартфон с камерой, чтобы для вас видосы качественные снимать. Давайте мне на карты, кто может!
Рс Костанайцы держаться пока! Надеюсь, это сработали мои предупреждения!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 21:51
Цитата:
Так ты в Краснодаре живёшь?
Или в деревне под Курганом?
Определись!
В Костанае сейчас почти 22.00
Гога:
____Ну если у тебя 2+2= 5
____Ну если у тебя 2+2= 5
Так ты в Краснодаре живёшь?
Или в деревне под Курганом?
Определись!
В Костанае сейчас почти 22.00
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 22:12
Цитата:
Гога, молодой грузин, как так?
а генацвале?
ты где шарохаешься?
Гога:
. У вас уже 18 .Учти - у нас- 21.
. У вас уже 18 .Учти - у нас- 21.
Гога, молодой грузин, как так?
а генацвале?
ты где шарохаешься?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 22:20
Цитата:
Судя по разнице во времени..
Живущий в Новосибе?
С фазендой на берегу Оби.
С комарами, мошкарой и прочими мандаринами.
Рс хотя он может после сашлыков с грузинским пивом наручные часы верхтормашкой разглядывает?
alex_60:
Гога, молодой грузин, как так?
Гога, молодой грузин, как так?
Судя по разнице во времени..
Живущий в Новосибе?
С фазендой на берегу Оби.
С комарами, мошкарой и прочими мандаринами.
Рс хотя он может после сашлыков с грузинским пивом наручные часы верхтормашкой разглядывает?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 22:59
похоже грузинское пиво
опасный напиток.
опасный напиток.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:26
Цитата:
---Вот это я лоханулся !! Местоимения попутал !!!Нет мне прощения !! Только о шашлыке и пиве думал !!! Надо на месяц меня забанить - кто - за !!
Гога:
У вас уже 18 .Учти - у нас- 21.
У вас уже 18 .Учти - у нас- 21.
---Вот это я лоханулся !! Местоимения попутал !!!Нет мне прощения !! Только о шашлыке и пиве думал !!! Надо на месяц меня забанить - кто - за !!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:30
Зато я могу признать свои ошибки , в отличие от некоторых . Выводы делайте сами .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:31
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 23:33
Цитата:
----Ты то , клоун на фото , куда суешься , когда серьезные люди разговор ведут ??
Coopidon:
Определись!
Определись!
----Ты то , клоун на фото , куда суешься , когда серьезные люди разговор ведут ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 00:59
Цитата:
Не пей грузинское пиво! Абакой станешь!
Цитата:
Откуда мне понять! Чтоттф серьёзный?
Я подумал, лох какой-то!
Путвющий местоимения. И мозг с пальцем.
Я откуда мог понять?
alex_60:
похоже грузинское пиво опасный напиток.
похоже грузинское пиво опасный напиток.
Не пей грузинское пиво! Абакой станешь!
Цитата:
Гога:
---Ты то , клоун на фото , куда суешься , когда серьезные люди разговор ведут ??
---Ты то , клоун на фото , куда суешься , когда серьезные люди разговор ведут ??
Откуда мне понять! Чтоттф серьёзный?
Я подумал, лох какой-то!
Путвющий местоимения. И мозг с пальцем.
Я откуда мог понять?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14241
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 01:33
Цитата:
Вспомнил в Что Где Когда вопрос был - в каком случае 4+4=3?
Гога:
если у тебя 2+2= 5
если у тебя 2+2= 5
Вспомнил в Что Где Когда вопрос был - в каком случае 4+4=3?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.08.21 - 01:34
Цитата:
_______И это пишет чел не понятно на каком языке ?? Ещё раз - клоун на фото - не лезь на рожон. Не с тобой разговор , не встревай .
Coopidon:
Путвющий местоимения
Путвющий местоимения
_______И это пишет чел не понятно на каком языке ?? Ещё раз - клоун на фото - не лезь на рожон. Не с тобой разговор , не встревай .
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