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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:22
Цитата:
Брехня, год я не называл.
abaika95:
Макс во говорит его ещё в 2000ым проверяли
Макс во говорит его ещё в 2000ым проверяли
Брехня, год я не называл.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:23
Цитата:
Хотел на Огонек заглянуть
alex_60:
зачем спрашиваешь?
зачем спрашиваешь?
Хотел на Огонек заглянуть
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:37
Цитата:
Ну так и не надо тогда за всех активистов говорить.
Цитата:
Держите. Коронавирус, границы то закрыты, то открыты, справка то нужна, то не нужна.
abaika95:
Есть разные активисты Активист активисту рознь
Есть разные активисты Активист активисту рознь
Ну так и не надо тогда за всех активистов говорить.
Цитата:
abaika95:
Никого вроде не держим Но почемуто шовинисты упорно держатся И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят
Никого вроде не держим Но почемуто шовинисты упорно держатся И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят
Держите. Коронавирус, границы то закрыты, то открыты, справка то нужна, то не нужна.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 21:29
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7467
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 22:22
ну после того как безымянный умудрился целую страницу 89 красным покрасить, кто то должен разъяснить как ? Вхожу в курс дела, после бара. Интересные новости, казахскоязычной прессы однако.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 22:57
Изыкавой патруль в Костанай!
Мен патрибитил! Сен абязан абслужит!
Ладна! Скажу по русски!
Рс Если это видео или другие, ссылки на которые я давал, нарушают действующее законодательво РК, прошу мои комментарии удалить. И обратиться в провоохранительные органы на авторов этих роликов.
Мен патрибитил! Сен абязан абслужит!
Ладна! Скажу по русски!
Рс Если это видео или другие, ссылки на которые я давал, нарушают действующее законодательво РК, прошу мои комментарии удалить. И обратиться в провоохранительные органы на авторов этих роликов.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12797
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 23:06
Цитата:
позорит казахов.
однозначно.
националист конкретно.
провокатор.
Coopidon:
Изыкавой патруль в Костанай! Мен патрибитил! Сен абязан абслужит! Ладна! Скажу по русски!
Изыкавой патруль в Костанай! Мен патрибитил! Сен абязан абслужит! Ладна! Скажу по русски!
позорит казахов.
однозначно.
националист конкретно.
провокатор.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 23:37
Цитата:
Ага, и ютуб заодно заблокировать тогда на всей территории РК Че вы оправдываетесь? Это же не вы снимаете.
Coopidon:
Рс Если это видео или другие, ссылки на которые я давал, нарушают действующее законодательво РК, прошу мои комментарии удалить. И обратиться в провоохранительные органы на авторов этих роликов.
Рс Если это видео или другие, ссылки на которые я давал, нарушают действующее законодательво РК, прошу мои комментарии удалить. И обратиться в провоохранительные органы на авторов этих роликов.
Ага, и ютуб заодно заблокировать тогда на всей территории РК Че вы оправдываетесь? Это же не вы снимаете.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1940
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 00:16
У этого NOname одни маты, что ли, подряд удаляют его.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 00:31
Шок!
Русские-адыкватные!
Наклевывается Нобелевская премия!
Рс Костанайцы! Я с вами!
Русские-адыкватные!
Наклевывается Нобелевская премия!
Рс Костанайцы! Я с вами!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 01:15
Цитата:
Ему бы физически поработать, а он видосики снимает. Указывает продавцу как должно быть сделано. А кто он такой? Какое до него дело продавцу? Шёл бы к хозяину бутика и с ним бы разговаривал. А вот когда будет увеличиваться число обращений на казахском языке - продавец и сам поймёт. Хозяин страна, мля.
Это не нормально, когда какой-то тип ходит по магазинам с телефоном и указывает продавцам на каком языке тому обслуживать покупателя.
[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2021 - 01:30]
Coopidon:
Шок! Русские-адыкватные!
Шок! Русские-адыкватные!
Ему бы физически поработать, а он видосики снимает. Указывает продавцу как должно быть сделано. А кто он такой? Какое до него дело продавцу? Шёл бы к хозяину бутика и с ним бы разговаривал. А вот когда будет увеличиваться число обращений на казахском языке - продавец и сам поймёт. Хозяин страна, мля.
Это не нормально, когда какой-то тип ходит по магазинам с телефоном и указывает продавцам на каком языке тому обслуживать покупателя.
[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2021 - 01:30]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1205
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 01:38
Цитата:
Более того, снимать человека на видео и размещать в интернете без его согласия - противозаконно
Victor Yang:
Это не нормально, когда какой-то тип ходит по магазинам с телефоном и указывает продавцам
Это не нормально, когда какой-то тип ходит по магазинам с телефоном и указывает продавцам
Более того, снимать человека на видео и размещать в интернете без его согласия - противозаконно
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 01:47
Цитата:
В общественных местах вроде допустимо.
Тот самый:
снимать человека на видео и размещать в интернете без его согласия - противозаконно
снимать человека на видео и размещать в интернете без его согласия - противозаконно
В общественных местах вроде допустимо.
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