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≡ Минздрав РК: 115 человек, привитые обоими компонентами, умерли в РК от Covid-19. Причины каждого случая изучают
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42156
Минздрав РК: 115 человек, привитые обоими компонентами, умерли в РК от Covid-19. Причины каждого случая изучают
Отправлено: 14.08.21 - 10:39
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В Министерстве здравоохранения назвали точное число умерших от Covid-19 вакцинированных казахстанцев – 115 человек. В процентном выражении на вакцинированных умерших от КВИ приходится 0,003% от количества всего привитого населения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
387
Re: Минздрав РК: 115 человек, привитые обоими компонентами,...
Отправлено: 15.08.21 - 00:14
#15
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Цитата:
alex_60:
на статью наговорила точно.

Российская МЕДИЦИНА… беспощадна и бессмысленна!Впрочем как и всё остальное!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
387
Re: Минздрав РК: 115 человек, привитые обоими компонентами,...
Отправлено: 15.08.21 - 00:17
#16
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В РФ очень медленно продвигается кампания по вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускаются для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Минздрав РК: 115 человек, привитые обоими компонентами, умерли в РК от Covid-19. Причины каждого случая изучают
Отправлено: 15.08.21 - 00:24
#17
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Цитата:
abaika95:
Пожалуйста пруф Где я выдаю слухи за истину?

Вабще не вопрос!
Яж понимаю, что удержать в голове тот бред, что нести в себе, очень трудно!
Ниче есть сайт НГ!
Цитата:
abaika95: Плевать всем на Абаева.

Абаснуешь!?
Кому плевать? Кто плюет?
;-)

[Исправлено: Coopidon, 15.08.2021 - 00:39]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Минздрав РК: 115 человек, привитые обоими компонентами, умерли в РК от Covid-19. Причины каждого случая изучают
Отправлено: 15.08.21 - 00:47
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В РФ очень медленно продвигается кампания по вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускаются для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия!

Ватличии от медицины Казахстана, да!
Каторая семимльнымм шагами летит к свеламу будущему!
Апирижая всех стран мира Ана 2030 и 2050 апирижаит псех!
И тем более псех других!
Кстате, как идёт коррупция в разрезе садовых обществ и домоуправления?
;-)
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