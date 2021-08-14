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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 93 из 93«1...919293
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Куратор темы: Валентин
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11560
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:22
#1381
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Цитата:
abaika95:
Макс во говорит его ещё в 2000ым проверяли

Брехня, год я не называл.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:23
#1382
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Цитата:
alex_60:
зачем спрашиваешь?

Хотел на Огонек заглянуть ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11560
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:37
#1383
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Цитата:
abaika95:
Есть разные активисты Активист активисту рознь

Ну так и не надо тогда за всех активистов говорить.

Цитата:
abaika95:
Никого вроде не держим Но почемуто шовинисты упорно держатся И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят

Держите. Коронавирус, границы то закрыты, то открыты, справка то нужна, то не нужна.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3578
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 21:29
#1384
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7467
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 22:22
#1385
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ну после того как безымянный умудрился целую страницу 89 красным покрасить, кто то должен разъяснить как ? :lol: Вхожу в курс дела, после бара. :lol: 8-) Интересные новости, казахскоязычной прессы однако. :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 22:57
#1386
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Изыкавой патруль в Костанай!
Мен патрибитил! Сен абязан абслужит!
Ладна! Скажу по русски!


8-)
Рс Если это видео или другие, ссылки на которые я давал, нарушают действующее законодательво РК, прошу мои комментарии удалить. И обратиться в провоохранительные органы на авторов этих роликов.
:oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12797
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 23:06
#1387
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Цитата:
Coopidon:
Изыкавой патруль в Костанай! Мен патрибитил! Сен абязан абслужит! Ладна! Скажу по русски!


позорит казахов.
однозначно.
националист конкретно.
провокатор.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11560
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 23:37
#1388
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Цитата:
Coopidon:
Рс Если это видео или другие, ссылки на которые я давал, нарушают действующее законодательво РК, прошу мои комментарии удалить. И обратиться в провоохранительные органы на авторов этих роликов.

Ага, и ютуб заодно заблокировать тогда на всей территории РК :lol: Че вы оправдываетесь? Это же не вы снимаете.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1940
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 00:16
#1389
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У этого NOname одни маты, что ли, подряд удаляют его.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1395
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 00:31
#1390
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Шок!
Русские-адыкватные!
Наклевывается Нобелевская премия!


Рс Костанайцы! Я с вами!
:-o
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14241
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 01:15
#1391
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Цитата:
Coopidon:
Шок! Русские-адыкватные!

Ему бы физически поработать, а он видосики снимает. Указывает продавцу как должно быть сделано. А кто он такой? Какое до него дело продавцу? Шёл бы к хозяину бутика и с ним бы разговаривал. А вот когда будет увеличиваться число обращений на казахском языке - продавец и сам поймёт. Хозяин страна, мля.

Это не нормально, когда какой-то тип ходит по магазинам с телефоном и указывает продавцам на каком языке тому обслуживать покупателя.

[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2021 - 01:30]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1205
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 01:38
#1392
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Цитата:
Victor Yang:
Это не нормально, когда какой-то тип ходит по магазинам с телефоном и указывает продавцам


Более того, снимать человека на видео и размещать в интернете без его согласия - противозаконно
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14241
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 15.08.21 - 01:47
#1393
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Цитата:
Тот самый:
снимать человека на видео и размещать в интернете без его согласия - противозаконно

В общественных местах вроде допустимо.
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