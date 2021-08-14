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ПолиграфЪ Боярышников:

В РФ очень медленно продвигается кампания по вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускаются для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия!

Цитата:Ватличии от медицины Казахстана, да!Каторая семимльнымм шагами летит к свеламу будущему!Апирижая всех стран мира Ана 2030 и 2050 апирижаит псех!И тем более псех других!Кстате, как идёт коррупция в разрезе садовых обществ и домоуправления?