Отправлено: - 15:00

сайлау курманов:

позовут ее на перепись

Цитата:Другие найдутся: врут с самого начала, значит будут РАЗВОРОВЫВАТЬ-Первая лапша для лохов: - доллар тогда , в 2009 году стоил- 147 тенге: 2,9*147=426 тенге;доллар в настоящее время стоит - 428 тенге: 1,1*428 = 470 тенге.44 тенге будут иметь лишнего с каждого жителя страны.Вторая лапша для лохов: - По поводу других стран: тоже ВРУТ: - там обменный курс ещё меньше.Очевидно : - перепись населения , так же как и пандемия - для кого то мать родная.