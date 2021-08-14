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≡ Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42156
Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
Отправлено: 14.08.21 - 12:29
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В Бюро национальной статистики ответили на вопросы Tengrinews.kz о предстоящей национальной переписи населения в Казахстане. Отвечая на вопрос о целесообразности проведения переписи населения в разгар пандемии, в бюро заявили, что "перепись - это не прихоть, а необходимость".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1688
Re: Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
Отправлено: 14.08.21 - 12:29
#1
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Хех..
Статистика знает наперед где что то там построить и где нужно украсть..
И так каждую перепись..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4790
Re: Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
Отправлено: 14.08.21 - 14:11
#2
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Помню тётку которая Сбежала с деньгами от переписи , ее достали из Москвы, интересно как она сейчас, позовут ее на перепись
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1940
Re: Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
Отправлено: 14.08.21 - 15:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
позовут ее на перепись


Другие найдутся: врут с самого начала, значит будут РАЗВОРОВЫВАТЬ-
Первая лапша для лохов: - доллар тогда , в 2009 году стоил- 147 тенге: 2,9*147=426 тенге;
доллар в настоящее время стоит - 428 тенге: 1,1*428 = 470 тенге.
44 тенге будут иметь лишнего с каждого жителя страны.
Вторая лапша для лохов: - По поводу других стран: тоже ВРУТ: - там обменный курс ещё меньше.
Очевидно : - перепись населения , так же как и пандемия - для кого то мать родная.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1940
Re: Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
Отправлено: 14.08.21 - 15:03
#4
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Заключаю с кем нибудь ПАРИ на 10 тонн зерна: по итогам переписи или КТО ТО сбежит с деньгами или КОГО ТО посадят.
Чисто она не пройдёт: такие деньги ХАЛЯВНЫЕ.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
684
Re: Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
Отправлено: 14.08.21 - 16:21
#5
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Уважаемая редакция!
На мой взгляд, многовато стало "перепечатанных" новостей в последнее время.
Профайл
T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
79
Re: Миллиардные расходы на перепись объяснили в Бюро статистики
Отправлено: 15.08.21 - 00:19
#6
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Вот не верю я лично ни одному их слову! Ложь помноженная на ложь порождает большие деньги! И кто один их поимеет. Вот это ПАТРИОТИЗМ! Высший КЛАСС! Давайте трубите на весь мир как нужно обкрадывать свой собственный народ и свою страну! При этом посыпав всё лжепатриотизмом...Заодно не забудте что либо переименовать, исотрически устаревшее, ещё хапните..
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