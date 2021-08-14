Отправлено: - 19:22

abaika95:

Собрали всех русских,казахов и молдован и построили тут производство и города Для своей экономики Так что казахи сами себе тут все построили

abaika95:

А по казахски ты меня не поймёшь

abaika95:

Шовинистов тут осаживаю

Цитата:Самто понял, чо пишешь?Так это те казахи, которые евреи или это те казахи которые молдаване? Или которые для экономики?Цитата:Так как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!?Цитата:Вссмысле ловишь чёрную кошку в комнате где её нету!?Много платят?За это занятие?