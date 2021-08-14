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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 93 из 93«1...919293
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Куратор темы: Валентин
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11558
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:22
#1381
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Цитата:
abaika95:
Макс во говорит его ещё в 2000ым проверяли

Брехня, год я не называл.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3566
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:23
#1382
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Цитата:
alex_60:
зачем спрашиваешь?

Хотел на Огонек заглянуть ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11558
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:37
#1383
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Цитата:
abaika95:
Есть разные активисты Активист активисту рознь

Ну так и не надо тогда за всех активистов говорить.

Цитата:
abaika95:
Никого вроде не держим Но почемуто шовинисты упорно держатся И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят

Держите. Коронавирус, границы то закрыты, то открыты, справка то нужна, то не нужна.
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