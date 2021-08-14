Отправлено: - 20:37

abaika95:

Есть разные активисты Активист активисту рознь

abaika95:

Никого вроде не держим Но почемуто шовинисты упорно держатся И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят

Цитата:Ну так и не надо тогда за всех активистов говорить.Цитата:Держите. Коронавирус, границы то закрыты, то открыты, справка то нужна, то не нужна.