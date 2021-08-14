Отправлено: - 20:02

abaika95:

Никто не против если будет два продавца один на русском другой на казахском

Цитата:Брехня, активисты требуют знание казахского языка с каждого продавца и консультанта. Многократно подтверждено на видео. Хотя вы правы в части, что этого достаточно для исполнения закона о защите прав потребителей. Обслужили? Свободен. Кто и как это сделал - не клиенту решать.