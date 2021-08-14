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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 92 из 93«1...90919293»
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Куратор темы: Валентин
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3566
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 19:17
#1366
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Явно кто-то хочет стать читателем.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11558
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:02
#1367
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Цитата:
abaika95:
Никто не против если будет два продавца один на русском другой на казахском

Брехня, активисты требуют знание казахского языка с каждого продавца и консультанта. Многократно подтверждено на видео. Хотя вы правы в части, что этого достаточно для исполнения закона о защите прав потребителей. Обслужили? Свободен. Кто и как это сделал - не клиенту решать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11558
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:04
#1368
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Цитата:
abaika95:
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?

Убивать теперь начнете? :-o
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12788
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:09
#1369
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Цитата:
abaika95:
Смотрел кое у кого горит


погасло? испытываешь дискомфорт?
зажигалку дать?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12788
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:10
#1370
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Цитата:
Гога:
Явно кто-то хочет стать читателем.


а тебе то что?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9151
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:12
#1371
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Цитата:
maxsaf:
Брехня, активисты требуют знание казахского языка с каждого продавца и консультанта

Есть разные активисты
Активист активисту розньЦитата:
maxsaf:
Убивать теперь начнете

Клеймит позором как при союзе
Карикатуры рисовать
Как на бабок которые цервку посещали
Или как на Афонь))
Цитата:
alex_60:
погасло? испытываешь дискомфорт? зажигалку дать?

Что обиделся за своего ручного шовиниста?
Небоись и тебе очаг затушим))
Только полыхни
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11558
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:12
#1372
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Цитата:
Victor Yang:
По мне так проще тогда новую специальность получить, более высокооплачиваемую, без обслуживания людей.

Само собой. Если сравнивать усилия, которые нужно приложить, чтобы выучить язык, и затраченное время с усилиями по повышению квалификации, или с выездом на ПМЖ - то язык явно проигрывает.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9151
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:14
#1373
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Цитата:
alex_60:
а тебе то что?

Человеку не удобно читать бред 5 летнего нюхателя клея .
И твой тоже
Бойся Гоги
Он кажется простым
А на деле если захочет ты вылетишь отсюда как пробка
Я сам его боюсь
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9151
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:15
#1374
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Цитата:
maxsaf:
с усилиями по повышению квалификации, или с выездом на ПМЖ - то язык явно проигрывает

Никого вроде не держим
Но почемуто шовинисты упорно держатся
И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят там где им удобно потомучто бедные
В итоге приходится осаживать бедных хамов ))
Самое стремное дело
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3566
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:16
#1375
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Цитата:
alex_60:
тебе то что

_____--Ну а тебе то что опять не так. Сиди на вилле и отдыхай. Или уже дома, в курятнике?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11558
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:17
#1376
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Цитата:
Victor Yang:
Разжигание конфликтов налицо. Если есть желание что-то купить - можно и так купить. Тем более, что покупатель знает русский язык.

Ага, в суде будут:
- Меня не обслужили.
- На казахском не обслужили?
- Да
- А русский вы знаете?
- Знаю
- А почему вы не перешли на русский?
- Я не особо то и хотел, чтобы меня обслужили
Как то так :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12788
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:17
#1377
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да иди уже в асыки продолжай играть. и умойся. чего позоришься то.
утомил всех своей безбашенностью.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12788
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:18
#1378
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Цитата:
Гога:
Или уже дома,


а зачем спрашиваешь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11558
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:19
#1379
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Цитата:
Гога:

Цитата:
alex_60:

Товарищи, напоминаю, это больше не флуд.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3566
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:20
#1380
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Цитата:
abaika95:
Бойся Гоги

____-В корень зришь! 8-) ;-)
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