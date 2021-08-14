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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 19:17
Явно кто-то хочет стать читателем.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:02
Цитата:
Брехня, активисты требуют знание казахского языка с каждого продавца и консультанта. Многократно подтверждено на видео. Хотя вы правы в части, что этого достаточно для исполнения закона о защите прав потребителей. Обслужили? Свободен. Кто и как это сделал - не клиенту решать.
abaika95:
Никто не против если будет два продавца один на русском другой на казахском
Никто не против если будет два продавца один на русском другой на казахском
Брехня, активисты требуют знание казахского языка с каждого продавца и консультанта. Многократно подтверждено на видео. Хотя вы правы в части, что этого достаточно для исполнения закона о защите прав потребителей. Обслужили? Свободен. Кто и как это сделал - не клиенту решать.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:04
Цитата:
Убивать теперь начнете?
abaika95:
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?
Убивать теперь начнете?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:09
Цитата:
погасло? испытываешь дискомфорт?
зажигалку дать?
abaika95:
Смотрел кое у кого горит
Смотрел кое у кого горит
погасло? испытываешь дискомфорт?
зажигалку дать?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:10
Цитата:
а тебе то что?
Гога:
Явно кто-то хочет стать читателем.
Явно кто-то хочет стать читателем.
а тебе то что?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:12
Цитата:
Есть разные активисты
Активист активисту розньЦитата:
Клеймит позором как при союзе
Карикатуры рисовать
Как на бабок которые цервку посещали
Или как на Афонь))
Цитата:
Что обиделся за своего ручного шовиниста?
Небоись и тебе очаг затушим))
Только полыхни
maxsaf:
Брехня, активисты требуют знание казахского языка с каждого продавца и консультанта
Брехня, активисты требуют знание казахского языка с каждого продавца и консультанта
Есть разные активисты
Активист активисту розньЦитата:
maxsaf:
Убивать теперь начнете
Убивать теперь начнете
Клеймит позором как при союзе
Карикатуры рисовать
Как на бабок которые цервку посещали
Или как на Афонь))
Цитата:
alex_60:
погасло? испытываешь дискомфорт? зажигалку дать?
погасло? испытываешь дискомфорт? зажигалку дать?
Что обиделся за своего ручного шовиниста?
Небоись и тебе очаг затушим))
Только полыхни
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:12
Цитата:
Само собой. Если сравнивать усилия, которые нужно приложить, чтобы выучить язык, и затраченное время с усилиями по повышению квалификации, или с выездом на ПМЖ - то язык явно проигрывает.
Victor Yang:
По мне так проще тогда новую специальность получить, более высокооплачиваемую, без обслуживания людей.
По мне так проще тогда новую специальность получить, более высокооплачиваемую, без обслуживания людей.
Само собой. Если сравнивать усилия, которые нужно приложить, чтобы выучить язык, и затраченное время с усилиями по повышению квалификации, или с выездом на ПМЖ - то язык явно проигрывает.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:14
Цитата:
Человеку не удобно читать бред 5 летнего нюхателя клея .
И твой тоже
Бойся Гоги
Он кажется простым
А на деле если захочет ты вылетишь отсюда как пробка
Я сам его боюсь
alex_60:
а тебе то что?
а тебе то что?
Человеку не удобно читать бред 5 летнего нюхателя клея .
И твой тоже
Бойся Гоги
Он кажется простым
А на деле если захочет ты вылетишь отсюда как пробка
Я сам его боюсь
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:15
Цитата:
Никого вроде не держим
Но почемуто шовинисты упорно держатся
И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят там где им удобно потомучто бедные
В итоге приходится осаживать бедных хамов ))
Самое стремное дело
maxsaf:
с усилиями по повышению квалификации, или с выездом на ПМЖ - то язык явно проигрывает
с усилиями по повышению квалификации, или с выездом на ПМЖ - то язык явно проигрывает
Никого вроде не держим
Но почемуто шовинисты упорно держатся
И язык учить не хотят потмоучто гордые и уезжать не хотят там где им удобно потомучто бедные
В итоге приходится осаживать бедных хамов ))
Самое стремное дело
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:16
Цитата:
_____--Ну а тебе то что опять не так. Сиди на вилле и отдыхай. Или уже дома, в курятнике?
alex_60:
тебе то что
тебе то что
_____--Ну а тебе то что опять не так. Сиди на вилле и отдыхай. Или уже дома, в курятнике?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:17
Цитата:
Ага, в суде будут:
- Меня не обслужили.
- На казахском не обслужили?
- Да
- А русский вы знаете?
- Знаю
- А почему вы не перешли на русский?
- Я не особо то и хотел, чтобы меня обслужили
Как то так
Victor Yang:
Разжигание конфликтов налицо. Если есть желание что-то купить - можно и так купить. Тем более, что покупатель знает русский язык.
Разжигание конфликтов налицо. Если есть желание что-то купить - можно и так купить. Тем более, что покупатель знает русский язык.
Ага, в суде будут:
- Меня не обслужили.
- На казахском не обслужили?
- Да
- А русский вы знаете?
- Знаю
- А почему вы не перешли на русский?
- Я не особо то и хотел, чтобы меня обслужили
Как то так
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:17
да иди уже в асыки продолжай играть. и умойся. чего позоришься то.
утомил всех своей безбашенностью.
утомил всех своей безбашенностью.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:18
Цитата:
а зачем спрашиваешь?
Гога:
Или уже дома,
Или уже дома,
а зачем спрашиваешь?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:19
Цитата:
Цитата:
Товарищи, напоминаю, это больше не флуд.
Гога:
Цитата:
alex_60:
Товарищи, напоминаю, это больше не флуд.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 20:20
Цитата:
____-В корень зришь!
abaika95:
Бойся Гоги
Бойся Гоги
____-В корень зришь!
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