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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:22
Цитата:
Самто понял, чо пишешь?
Так это те казахи, которые евреи или это те казахи которые молдаване? Или которые для экономики?
Цитата:
Так как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!?
Цитата:
Вссмысле ловишь чёрную кошку в комнате где её нету!?
Много платят?
За это занятие?
abaika95:
Собрали всех русских,казахов и молдован и построили тут производство и города Для своей экономики Так что казахи сами себе тут все построили
Собрали всех русских,казахов и молдован и построили тут производство и города Для своей экономики Так что казахи сами себе тут все построили
Самто понял, чо пишешь?
Так это те казахи, которые евреи или это те казахи которые молдаване? Или которые для экономики?
Цитата:
abaika95:
А по казахски ты меня не поймёшь
А по казахски ты меня не поймёшь
Так как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!?
Цитата:
abaika95:
Шовинистов тут осаживаю
Шовинистов тут осаживаю
Вссмысле ловишь чёрную кошку в комнате где её нету!?
Много платят?
За это занятие?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:24
Цитата:
Мда
Хочешь за безымянным другом уехать?
И опять плакать что не будешь в статусе П находится но всервоно начнёшь лицемерно набирать коменты? Цитата:
Тут нельзя на казахском
А я не гордый
Могу тебя и по русски уесть
Цитата:
Мало
Но сегодня точно премия будет
У одного провокатора очаг потух))
Coopidon:
Так это те казахи, которые евреи или это те казахи которые молдаване? Или которые для экономики?
Так это те казахи, которые евреи или это те казахи которые молдаване? Или которые для экономики?
Мда
Хочешь за безымянным другом уехать?
И опять плакать что не будешь в статусе П находится но всервоно начнёшь лицемерно набирать коменты? Цитата:
Coopidon:
Так как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!?
Так как же тебя понять, если ты ничего не говоришь!?
Тут нельзя на казахском
А я не гордый
Могу тебя и по русски уесть
Цитата:
Coopidon:
Много платят? За это занятие?
Много платят? За это занятие?
Мало
Но сегодня точно премия будет
У одного провокатора очаг потух))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:31
Всегда когда тушу очередной очаг провокатору, пересматриваю эту сцену
Знаю что владелец очага сейчас смотрит
Так вот мой совет не умному ученику
Как говорил психиатр Ганнибал Лектор
В любом деле главное простота и деликатность
Учись на великом
Знаю что владелец очага сейчас смотрит
Так вот мой совет не умному ученику
Как говорил психиатр Ганнибал Лектор
В любом деле главное простота и деликатность
Учись на великом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:37
Цитата:
А как же мнение г жи Нуртазиной, что кочевники напившись кумысу заставляли древних казашек показыввть стриптиз? Даже русские художники это фиксировали на своих картинах!
Цитата:
Стейк и юуттылку грузинскага пива?
Цитата:
А в Казахстане какой госязык?
Ты что казахский язык не уважаешь? И казахов? И государство и конституцию?
Ну ты п...с!
abaika95: Видать пороки и многим потомкам передались Постояно кляузы пишут и пьют
А как же мнение г жи Нуртазиной, что кочевники напившись кумысу заставляли древних казашек показыввть стриптиз? Даже русские художники это фиксировали на своих картинах!
Цитата:
abaika95:
Мало Но сегодня точно премия будет
Мало Но сегодня точно премия будет
Стейк и юуттылку грузинскага пива?
Цитата:
abaika95:
Тут нельзя на казахском
Тут нельзя на казахском
А в Казахстане какой госязык?
Ты что казахский язык не уважаешь? И казахов? И государство и конституцию?
Ну ты п...с!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:44
Цитата:
Незнаю о чем ты
Но явно ты читаешь и выдаешь сюда мнение людей которые тебе близки ментально и умственно Цитата:
Нет но хватит чтобы роту накормить мраморной говядиной
И ещё пиво из Грузии привезти Цитата:
Ниче скоро и до СМИ доберутся активисты
Спросят и за этот вопрос
И с тебя за п***с
Ты же потом будешь лицемерно юлить как Юля Что имела ввиду ПринС
Просто не знаешь как это по русски пИшАТси
Coopidon:
А как же мнение г жи Нуртазиной, что кочевники напившись кумысу заставляли древних казашек показыввть стриптиз? Даже русские художники это фиксировали на своих картинах!
А как же мнение г жи Нуртазиной, что кочевники напившись кумысу заставляли древних казашек показыввть стриптиз? Даже русские художники это фиксировали на своих картинах!
Незнаю о чем ты
Но явно ты читаешь и выдаешь сюда мнение людей которые тебе близки ментально и умственно Цитата:
Coopidon:
Стейк и юуттылку грузинскага пива?
Стейк и юуттылку грузинскага пива?
Нет но хватит чтобы роту накормить мраморной говядиной
И ещё пиво из Грузии привезти Цитата:
Coopidon:
А в Казахстане какой госязык? Ты что казахский язык не уважаешь? И казахов? И государство и конституцию? Ну ты п...с!
А в Казахстане какой госязык? Ты что казахский язык не уважаешь? И казахов? И государство и конституцию? Ну ты п...с!
Ниче скоро и до СМИ доберутся активисты
Спросят и за этот вопрос
И с тебя за п***с
Ты же потом будешь лицемерно юлить как Юля Что имела ввиду ПринС
Просто не знаешь как это по русски пИшАТси
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:49
я не понял, некое существо абайка95 тут листами а4 книги транслирует во флуде для набирания постов.
даже без ковычек, как будто это он пишет.
прошу процесс остановить.
даже без ковычек, как будто это он пишет.
прошу процесс остановить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:53
и хочу сказать этому существу абайка95,
что его тут будут гнобить и гнобить,в асфальт,
за его национализм, за русофобию, за оскорбления.
ладно, шпик, это всем известно,
но это не право вести себя так.
я не понимаю, кто этого не видит, и допускает тут.
[Исправлено: alex_60, 14.08.2021 - 19:57]
что его тут будут гнобить и гнобить,в асфальт,
за его национализм, за русофобию, за оскорбления.
ладно, шпик, это всем известно,
но это не право вести себя так.
я не понимаю, кто этого не видит, и допускает тут.
[Исправлено: alex_60, 14.08.2021 - 19:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 19:56
это уже не ложка дегтя, это
оголтелая русофобия и национализм
со стороны абайка95, шпика как он сам признал.
оголтелая русофобия и национализм
со стороны абайка95, шпика как он сам признал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 20:19
Цитата:
Прошу всех лицемеров запечатлеть
Отвечаю сугубо зеркально существу под ником Алекс1960
Если ты когда попадаешь в П быстро начинаешь по одному слову публиковать бессмысленно дабы набрать ПП
То я хотябы учу тебя в это время неуча
Терпи и спасибо скажи
Что я вам вашу же историю подсовываю под нос
Вы же существа по другому не понимаете )Цитата:
Ни у кого ещё не получилось
А вас шовиков я прижал к ногтю
И давлю дальше
Терпи токова твоя природа
Все с тобой
alex_60:
я не понял, некое существо абайка95 тут листами а4 книги транслирует во флуде для набирания постов. даже без ковычек, как будто это он пишет. прошу процесс остановить.
я не понял, некое существо абайка95 тут листами а4 книги транслирует во флуде для набирания постов. даже без ковычек, как будто это он пишет. прошу процесс остановить.
Прошу всех лицемеров запечатлеть
Отвечаю сугубо зеркально существу под ником Алекс1960
Если ты когда попадаешь в П быстро начинаешь по одному слову публиковать бессмысленно дабы набрать ПП
То я хотябы учу тебя в это время неуча
Терпи и спасибо скажи
Что я вам вашу же историю подсовываю под нос
Вы же существа по другому не понимаете )Цитата:
alex_60:
что его тут будут гнобить и гнобить,в асфальт,
что его тут будут гнобить и гнобить,в асфальт,
Ни у кого ещё не получилось
А вас шовиков я прижал к ногтю
И давлю дальше
Терпи токова твоя природа
Все с тобой
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 20:22
Цитата:
Последнее
Не русофоб потомучто русских не боюсь
У меня друзья все русские почти .
И не националист потому что кичится нацией могут только бомжи
Другого то ничего нет
Я интернационалист в советском понимании этого слова
Ко всем отношусь с презрением)))
alex_60:
оголтелая русофобия и национализм
оголтелая русофобия и национализм
Последнее
Не русофоб потомучто русских не боюсь
У меня друзья все русские почти .
И не националист потому что кичится нацией могут только бомжи
Другого то ничего нет
Я интернационалист в советском понимании этого слова
Ко всем отношусь с презрением)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3566
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 20:36
Цитата:
____-Ну вот это ты зря так.
abaika95:
Ко всем отношусь с презрением
Ко всем отношусь с презрением
____-Ну вот это ты зря так.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 20:37
//заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал «пещерным национализмом» действия сформированных добровольцами патрулей, которые проверяют персонал магазинов и служащих госучреждений на знание казахского языка.//
слова президента страны.
слова президента страны.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 20:39
Цитата:
еще у одного нацика крыша поехала.
Алекс1960.
ужас, санитары, забирайте.
готов.
abaika95:
Алекс1960
Алекс1960
еще у одного нацика крыша поехала.
Алекс1960.
ужас, санитары, забирайте.
готов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 20:41
Цитата:
Наполеон Бонапарт заявляю...
слабак, держать удар не можешь.
abaika95:
я
я
Наполеон Бонапарт заявляю...
слабак, держать удар не можешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.08.21 - 20:42
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