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≡ Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города приглашают костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42156
Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города приглашают костанайцев
Отправлено: 14.08.21 - 17:40
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Онлайн-конкурс, посвященный празднованию 142-летия Костаная, проводит Дворец культуры "Мирас". Стать участником конкурса, который пройдет с 11 по 20 августа, может любой желающий.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
684
Re: Принять участие в конкурсе видеороликов ко Дню города...
Отправлено: 14.08.21 - 17:40
#1
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Цитата:
Длинавидеоролик не должна превышать 5 минут Источник:

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