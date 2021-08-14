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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 387 из 387«1...385386387
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 16:45
#5791
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Цитата:
Гога:
раз на русском говори :lol:

Не - получится. В каждом магазине,
ксть хоть онин, русский продавец.... :lol: :-o
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3560
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 16:54
#5792
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Цитата:
drakon:
Не - получится

___---Тогда в Кустанай , и по-немецки !!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:00
#5793
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Цитата:
Гога:
-Тогда в Кустанай , и по-немецки !!

Они меня, извиняться, на камеру- заставят... :lol: :-o
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3560
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:11
#5794
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Цитата:
drakon:

____----Так ты в Ютуб хочешь ? Чем - то надо жертвовать . Зато точно в Ютубе засветишься !! :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:26
#5795
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Цитата:
Гога:
Зато точно в Ютубе засветишься !! :lol:

Не нужна мне степь великая и
ютуба мне не - нужна... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 14.08.2021 - 17:26]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:33
#5796
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Алекс, купили мы сегодня - дыньку.

Итальянская, стоит 1.29 евро... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12774
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:39
#5797
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Цитата:
drakon:
Итальянская,


наверное с Сицилии.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3560
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:42
#5798
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Цитата:
drakon:
ютуба мне не - нужна.

____----Значит не будет у тебя славы вселенской :-x
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:44
#5799
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Цитата:
alex_60:
наверное с Сицилии.

Написано, из Италии... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.21 - 17:47
#5800
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Цитата:
Гога:
не будет у тебя славы вселенской :-x

Слава, уже не нужна, мне.
Протянуть бы ещё парочку,
годков... :lol: :oops:
Бкз славы... :lol: ;-)
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Страница 387 из 387«1...385386387
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