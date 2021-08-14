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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:07
Цитата:
_____ Откуда такая инфа ?? Опять одна бабушка сказала ?? Вот Украина тоже претендуют . Может всем "От мертвого осла уши"?
abaika95:
Краснодар чья земля? Черкесов и кабардинцев
Краснодар чья земля? Черкесов и кабардинцев
_____ Откуда такая инфа ?? Опять одна бабушка сказала ?? Вот Украина тоже претендуют . Может всем "От мертвого осла уши"?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:08
Цитата:
Исторически черкесская земля
А то что там армяне поселились
И кстати активно будируют тему что это теперь их земля проблемы сугубо российской внутренней политики
Но она почему-то хочет упорно лезть в наши внутренние проблемы))
Гога:
Скорее армянский , тут их уже полмиллиона
Скорее армянский , тут их уже полмиллиона
Исторически черкесская земля
А то что там армяне поселились
И кстати активно будируют тему что это теперь их земля проблемы сугубо российской внутренней политики
Но она почему-то хочет упорно лезть в наши внутренние проблемы))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12763
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:11
quote]Гога: у тебя какая красота
сейчас на вилле.
шопот Тобола рядом..
а шашлык.. это так примитивно. есть более приятные занятия и вещи.
сейчас на вилле.
шопот Тобола рядом..
а шашлык.. это так примитивно. есть более приятные занятия и вещи.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12763
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:13
Цитата:
служба, вызвали писюлькать.
N0name:
погремушка вернулся с аула
погремушка вернулся с аула
служба, вызвали писюлькать.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:14
Цитата:
Закон не обязывает обслуживать - он обязывает предоставлять информацию. А это уже спорный момент, где может быть перевес как в одну сторону, так и в другую.
Насчет "уходи с работы" - в нынешних реалиях это просто невыполнимо. Нет столько казахскоязычных работников, а выучить язык за короткий период тоже невозможно. Остается надежда на законотворцев, чтобы смогли сформулировать нормы так, чтобы эти активисты оказались вне закона.
Ну или организовать языковые курсы для обслуживающего персонала, чтобы к определенному сроку можно было овладеть некоторым объёмом. Пожалуй, это было бы самым оптимальным вариантом. Но опять вопрос - где взять СТОЛЬКО преподавателей?
[Исправлено: Victor Yang, 14.08.2021 - 14:20]
abaika95:
Не нравится что закон обязует тебя обслуживать людей на русском и на казахском? Уходи с работы
Не нравится что закон обязует тебя обслуживать людей на русском и на казахском? Уходи с работы
Закон не обязывает обслуживать - он обязывает предоставлять информацию. А это уже спорный момент, где может быть перевес как в одну сторону, так и в другую.
Насчет "уходи с работы" - в нынешних реалиях это просто невыполнимо. Нет столько казахскоязычных работников, а выучить язык за короткий период тоже невозможно. Остается надежда на законотворцев, чтобы смогли сформулировать нормы так, чтобы эти активисты оказались вне закона.
Ну или организовать языковые курсы для обслуживающего персонала, чтобы к определенному сроку можно было овладеть некоторым объёмом. Пожалуй, это было бы самым оптимальным вариантом. Но опять вопрос - где взять СТОЛЬКО преподавателей?
[Исправлено: Victor Yang, 14.08.2021 - 14:20]
(Полноправные пользователи)
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- 10.10.17
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- 7464
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:16
Цитата:
Мы в Германию уехали и чего смешного в этом? Вы не в Курсе когда Евросоюз образовался? Или когда я в Германию уехал? Знаю знаете, просто опять лишь бы чего ляпнуть - не?
abaika95:
Вы тоже в Евросоюз хотели и уехали в итоге Тоже смешно?) Ха-ха-хаЦитата:
Вы тоже в Евросоюз хотели и уехали в итоге Тоже смешно?) Ха-ха-хаЦитата:
Мы в Германию уехали и чего смешного в этом? Вы не в Курсе когда Евросоюз образовался? Или когда я в Германию уехал? Знаю знаете, просто опять лишь бы чего ляпнуть - не?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7464
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:18
Цитата:
Российская, опять зашкваром занимаетесь?
abaika95:
Краснодар чья земля?
Краснодар чья земля?
Российская, опять зашкваром занимаетесь?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:20
Цитата:
Я прихожу в магазин электроники и прошу консультанта
Он мне предоставляет информацию о товаре (обслуживает)
Никто не против если будет два продавца один на русском другой на казахском Цитата:
Есть
Цитата:
30 лет было в запасе
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?))собаки быстрее дрессируются Цитата:
Если эти активисты окажутся вне закона
То боюсь что законоттворцы быстро последует за ними
Victor Yang:
Закон не обязывает обслуживать - он обязывает предоставлять информацию. А это уже спорный момент, где может быть перевес как в одну сторону, так и в другую.
Закон не обязывает обслуживать - он обязывает предоставлять информацию. А это уже спорный момент, где может быть перевес как в одну сторону, так и в другую.
Я прихожу в магазин электроники и прошу консультанта
Он мне предоставляет информацию о товаре (обслуживает)
Никто не против если будет два продавца один на русском другой на казахском Цитата:
Victor Yang:
Насчет "уходи с работы" - в нынешних реалиях это просто невыполнимо. Нет столько казахскоязычных работников,
Насчет "уходи с работы" - в нынешних реалиях это просто невыполнимо. Нет столько казахскоязычных работников,
Есть
Цитата:
Victor Yang:
а выучить язык за короткий период тоже невозможно
а выучить язык за короткий период тоже невозможно
30 лет было в запасе
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?))собаки быстрее дрессируются Цитата:
Victor Yang:
Остается надежда на законотворцев, чтобы смогли сформулировать нормы так, чтобы эти активисты оказались вне закона
Остается надежда на законотворцев, чтобы смогли сформулировать нормы так, чтобы эти активисты оказались вне закона
Если эти активисты окажутся вне закона
То боюсь что законоттворцы быстро последует за ними
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7464
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:20
Цитата:
А ссылку закона в студию можно?
abaika95:
Не нравится что закон обязует тебя обслуживать людей на русском и на казахском?
Не нравится что закон обязует тебя обслуживать людей на русском и на казахском?
А ссылку закона в студию можно?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:22
Цитата:
Вы в Германию до создания Евросоюза уехали?)))
Серьезно? Цитата:
Она юридически российская а по факту кавказская
Как про Крым любили так говорить когда он был в составе Украины))
Ниче скоро и у черкесов с турками будет "Краснодар наш"
elektron:
Мы в Германию уехали и чего смешного в этом? Вы не в Курсе когда Евросоюз образовался? Или когда я в Германию уехал?
Мы в Германию уехали и чего смешного в этом? Вы не в Курсе когда Евросоюз образовался? Или когда я в Германию уехал?
Вы в Германию до создания Евросоюза уехали?)))
Серьезно? Цитата:
elektron:
Российская, опять зашкваром занимаетесь?
Российская, опять зашкваром занимаетесь?
Она юридически российская а по факту кавказская
Как про Крым любили так говорить когда он был в составе Украины))
Ниче скоро и у черкесов с турками будет "Краснодар наш"
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:24
Цитата:
Вон курсы при управлении языков есть бесплатные
Если человек не хочет терять работу пусть идёт и учится
Цитата:
Слушайте мы эту тему уже пол года обсуждаем вы спали что-ли в этот момент?))ищите во флуде там все есть
Victor Yang:
Ну или организовать языковые курсы для обслуживающего персонала, чтобы к определенному сроку можно было овладеть некоторым объёмом. Пожалуй, это было бы самым оптимальным вариантом. Но опять вопрос - где взять СТОЛЬКО преподавателей?
Ну или организовать языковые курсы для обслуживающего персонала, чтобы к определенному сроку можно было овладеть некоторым объёмом. Пожалуй, это было бы самым оптимальным вариантом. Но опять вопрос - где взять СТОЛЬКО преподавателей?
Вон курсы при управлении языков есть бесплатные
Если человек не хочет терять работу пусть идёт и учится
Цитата:
elektron:
А ссылку закона в студию можно?
А ссылку закона в студию можно?
Слушайте мы эту тему уже пол года обсуждаем вы спали что-ли в этот момент?))ищите во флуде там все есть
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:29
Цитата:
Если 30 лет никто не спрашивал об этом и язык был не нужен?
Цитата:
Вот именно. Если собаке говорить каждый день о том что завтра пойдем учить команду "фас", но не учить ее - она не выдрессируется. А для сохранения имиджа нужно дать время и организовать курсы. Но опять же - без практики всё забудется. Тут нужно глобальное переселение с юга на север.
Цитата:
Прямо настолько есть что можно 80% обслуживающего персонала Кустаная заменить? Очень сомневаюсь. Да и кроме того что они "есть" - им нужно ещё и работодателям подойти.
abaika95:
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре
Если 30 лет никто не спрашивал об этом и язык был не нужен?
Цитата:
abaika95:
собаки быстрее дрессируются
собаки быстрее дрессируются
Вот именно. Если собаке говорить каждый день о том что завтра пойдем учить команду "фас", но не учить ее - она не выдрессируется. А для сохранения имиджа нужно дать время и организовать курсы. Но опять же - без практики всё забудется. Тут нужно глобальное переселение с юга на север.
Цитата:
abaika95:
Есть
Есть
Прямо настолько есть что можно 80% обслуживающего персонала Кустаная заменить? Очень сомневаюсь. Да и кроме того что они "есть" - им нужно ещё и работодателям подойти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
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Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:31
Цитата:
Лично я тоже не знаю, покупают себе электронику, не зная языка в разных странах мира. Как живут? Ужас просто.
abaika95:
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?))
Если 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?))
Лично я тоже не знаю, покупают себе электронику, не зная языка в разных странах мира. Как живут? Ужас просто.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.08.21 - 14:32
Цитата:
___А как же кошаки ?
alex_60:
сейчас на вилле.
сейчас на вилле.
___А как же кошаки ?
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