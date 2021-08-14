Отправлено: - 14:20

Victor Yang:

Закон не обязывает обслуживать - он обязывает предоставлять информацию. А это уже спорный момент, где может быть перевес как в одну сторону, так и в другую.

Victor Yang:

Насчет "уходи с работы" - в нынешних реалиях это просто невыполнимо. Нет столько казахскоязычных работников,

Victor Yang:

а выучить язык за короткий период тоже невозможно

Victor Yang:

Остается надежда на законотворцев, чтобы смогли сформулировать нормы так, чтобы эти активисты оказались вне закона

Цитата:Я прихожу в магазин электроники и прошу консультантаОн мне предоставляет информацию о товаре (обслуживает)Никто не против если будет два продавца один на русском другой на казахском Цитата:ЕстьЦитата:30 лет было в запасеЕсли 30 лет нехватает выучить инфу о своем товаре то как такие люди живут то ещё?))собаки быстрее дрессируются Цитата:Если эти активисты окажутся вне законаТо боюсь что законоттворцы быстро последует за ними