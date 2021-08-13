Отправлено: - 22:16

abaika95: Кустанай,Тобол,аят,карагалинский,аликуль и куча русских поселков которые основали крестьяне после того как местный султан разрешил им поселится на этой территории

[Исправлено: Нурбанчик, 13.08.2021 - 22:17]

Цитата:Ты на каких психотропных веществах сидишь,абайка, чтобы писать такой бред? "МамКо" в тебе не излечима.Изначально Российская Империя пополняла свой бюджет с огромной территории, где сейчас располагается современный Казахстан,только с помощью покибиточного налога, и эти "доходы" являлись мизерными по сравнению с затратами связанными с той же делимитацией и демаркацией внешних границ государства на территории нынешнего казахстанского государства, не говоря уже об защите таких огромных территорий и границ.При этом "местные султаны" значительно укрывали поступление покибиточных налогов. Такое положение дел на неразвитой огромной территории, не устраивало государство.Согласно проводимых реформ, со второй половины 19 века, на территории современного Казахстана постепенно начинало развиваться сельское хозяйство и промышленность, при этом, как ты абайка пишешь про султанов, то им таким султанам земля не принадлежала ни на правах собственности ни на правах аренды.Земля была собственностью государства, и государство в праве было распоряжаться землёй, на свое усмотрение, в том числе с возможностью получения выгоды от ее аренды крестьянам, что при кибиточном налоге от местного населения, достичь было не возможно.