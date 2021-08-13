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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:14
#5431
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Сейчас последуют очередные "Перлы" "великого мыслителя".. Только вот до Великого Абая ему ой как далеко.... Как Шарикову до человека ;-) :lol: :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:35
#5432
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Цитата:
гражданин СССР:
Сейчас последуют очередные "Перлы" "великого мыслителя"..

Не пишите ему ничего, не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:45
#5433
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Цитата:
Victor Yang:
не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.

:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:48
#5434
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Цитата:
abaika95:
но при этом ты имеешь гражданство другой страны то это зашквар

А зачем же вы этим жашкваром занимаетесь? ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2512
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:50
#5435
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Вот она, пятница 13-го:"У меня было три радости в жизни: моя работа, моя женщина и мой друг. Сегодня меня уволили, я пришел домой пораньше и застал свою женщину с другом в нашей постели!" :-(
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:52
#5436
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Цитата:
Victor Yang:
Не пишите ему ничего, не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.

Согласен. Поддерживаю :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 22:11
#5437
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картинка с ампутацией плоскогубцами и тату
целый день висела.
сейчас не нашел.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2139
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 22:16
#5438
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Цитата:
abaika95: Кустанай,Тобол,аят,карагалинский,аликуль и куча русских поселков которые основали крестьяне после того как местный султан разрешил им поселится на этой территории


Ты на каких психотропных веществах сидишь,абайка, чтобы писать такой бред? "МамКо" в тебе не излечима.

Изначально Российская Империя пополняла свой бюджет с огромной территории, где сейчас располагается современный Казахстан,только с помощью покибиточного налога, и эти "доходы" являлись мизерными по сравнению с затратами связанными с той же делимитацией и демаркацией внешних границ государства на территории нынешнего казахстанского государства, не говоря уже об защите таких огромных территорий и границ.
При этом "местные султаны" значительно укрывали поступление покибиточных налогов. Такое положение дел на неразвитой огромной территории, не устраивало государство.

Согласно проводимых реформ, со второй половины 19 века, на территории современного Казахстана постепенно начинало развиваться сельское хозяйство и промышленность, при этом, как ты абайка пишешь про султанов, то им таким султанам земля не принадлежала ни на правах собственности ни на правах аренды.
Земля была собственностью государства, и государство в праве было распоряжаться землёй, на свое усмотрение, в том числе с возможностью получения выгоды от ее аренды крестьянам, что при кибиточном налоге от местного населения, достичь было не возможно.

[Исправлено: Нурбанчик, 13.08.2021 - 22:17]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
430
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 22:50
#5439
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Цитата:
Нурбанчик:

Кому Вы это пытаетесь разъяснить? ОНО же невменяемое :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22400
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:06
#5440
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Цитата:
alex_60:
сейчас не нашел.

Посмотри у меня, если
не пропало...
:lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:09
#5441
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Цитата:
drakon:
Посмотри у меня, если не пропало...


да, я помню, у тебя оригинал был.
но без тату, и пояснений кто и что делает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:14
#5442
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пятница вечер, аульные разьехались по домам, тишина и покой на форуме, воздух чист и прозрачен.можно дышать без противогаза.
в небе следы пролетающих самолетов.
звезды тоже неплохо выглядят.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22400
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:16
#5443
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У нас ещё - светло... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:19
#5444
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#5323 только одна картинка осталась,
ну и корона чуть позднее.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:21
#5445
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Цитата:
drakon:
нас ещё - светло...


удивительное рядом.
19.20 и светло.
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