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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:14
Сейчас последуют очередные "Перлы" "великого мыслителя".. Только вот до Великого Абая ему ой как далеко.... Как Шарикову до человека
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:35
Цитата:
Не пишите ему ничего, не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.
гражданин СССР:
Сейчас последуют очередные "Перлы" "великого мыслителя"..
Сейчас последуют очередные "Перлы" "великого мыслителя"..
Не пишите ему ничего, не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:45
Цитата:
Victor Yang:
не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.
не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:48
Цитата:
А зачем же вы этим жашкваром занимаетесь?
abaika95:
но при этом ты имеешь гражданство другой страны то это зашквар
но при этом ты имеешь гражданство другой страны то это зашквар
А зачем же вы этим жашкваром занимаетесь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2512
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:50
Вот она, пятница 13-го:"У меня было три радости в жизни: моя работа, моя женщина и мой друг. Сегодня меня уволили, я пришел домой пораньше и застал свою женщину с другом в нашей постели!"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 21:52
Цитата:
Согласен. Поддерживаю
Victor Yang:
Не пишите ему ничего, не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.
Не пишите ему ничего, не отвечайте на его комментарии - и "перлов" не будет. Учитесь держать свои эмоции в руках.
Согласен. Поддерживаю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 22:11
картинка с ампутацией плоскогубцами и тату
целый день висела.
сейчас не нашел.
целый день висела.
сейчас не нашел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
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- 25.05.11
- Сообщений:
- 2139
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 22:16
Цитата:
Ты на каких психотропных веществах сидишь,абайка, чтобы писать такой бред? "МамКо" в тебе не излечима.
Изначально Российская Империя пополняла свой бюджет с огромной территории, где сейчас располагается современный Казахстан,только с помощью покибиточного налога, и эти "доходы" являлись мизерными по сравнению с затратами связанными с той же делимитацией и демаркацией внешних границ государства на территории нынешнего казахстанского государства, не говоря уже об защите таких огромных территорий и границ.
При этом "местные султаны" значительно укрывали поступление покибиточных налогов. Такое положение дел на неразвитой огромной территории, не устраивало государство.
Согласно проводимых реформ, со второй половины 19 века, на территории современного Казахстана постепенно начинало развиваться сельское хозяйство и промышленность, при этом, как ты абайка пишешь про султанов, то им таким султанам земля не принадлежала ни на правах собственности ни на правах аренды.
Земля была собственностью государства, и государство в праве было распоряжаться землёй, на свое усмотрение, в том числе с возможностью получения выгоды от ее аренды крестьянам, что при кибиточном налоге от местного населения, достичь было не возможно.
[Исправлено: Нурбанчик, 13.08.2021 - 22:17]
abaika95: Кустанай,Тобол,аят,карагалинский,аликуль и куча русских поселков которые основали крестьяне после того как местный султан разрешил им поселится на этой территории
Ты на каких психотропных веществах сидишь,абайка, чтобы писать такой бред? "МамКо" в тебе не излечима.
Изначально Российская Империя пополняла свой бюджет с огромной территории, где сейчас располагается современный Казахстан,только с помощью покибиточного налога, и эти "доходы" являлись мизерными по сравнению с затратами связанными с той же делимитацией и демаркацией внешних границ государства на территории нынешнего казахстанского государства, не говоря уже об защите таких огромных территорий и границ.
При этом "местные султаны" значительно укрывали поступление покибиточных налогов. Такое положение дел на неразвитой огромной территории, не устраивало государство.
Согласно проводимых реформ, со второй половины 19 века, на территории современного Казахстана постепенно начинало развиваться сельское хозяйство и промышленность, при этом, как ты абайка пишешь про султанов, то им таким султанам земля не принадлежала ни на правах собственности ни на правах аренды.
Земля была собственностью государства, и государство в праве было распоряжаться землёй, на свое усмотрение, в том числе с возможностью получения выгоды от ее аренды крестьянам, что при кибиточном налоге от местного населения, достичь было не возможно.
[Исправлено: Нурбанчик, 13.08.2021 - 22:17]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 22:50
Цитата:
Кому Вы это пытаетесь разъяснить? ОНО же невменяемое
Нурбанчик:
Кому Вы это пытаетесь разъяснить? ОНО же невменяемое
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:06
Цитата:
Посмотри у меня, если
не пропало...
alex_60:
сейчас не нашел.
сейчас не нашел.
Посмотри у меня, если
не пропало...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:09
Цитата:
да, я помню, у тебя оригинал был.
но без тату, и пояснений кто и что делает.
drakon:
Посмотри у меня, если не пропало...
Посмотри у меня, если не пропало...
да, я помню, у тебя оригинал был.
но без тату, и пояснений кто и что делает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:14
пятница вечер, аульные разьехались по домам, тишина и покой на форуме, воздух чист и прозрачен.можно дышать без противогаза.
в небе следы пролетающих самолетов.
звезды тоже неплохо выглядят.
в небе следы пролетающих самолетов.
звезды тоже неплохо выглядят.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:16
У нас ещё - светло...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:19
#5323 только одна картинка осталась,
ну и корона чуть позднее.
ну и корона чуть позднее.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 23:21
Цитата:
удивительное рядом.
19.20 и светло.
drakon:
нас ещё - светло...
нас ещё - светло...
удивительное рядом.
19.20 и светло.
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