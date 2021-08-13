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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 16:58
Я что то сегодня пропустил однако?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 16:59
Цитата:
Да вижу
Кустанай,Тобол,аят,карагалинский,аликуль и куча русских поселков которые основали крестьяне после того как местный султан разрешил им поселится на этой территории
Цитата:
У тебя работа такая? Не отвечать мне?)Цитата:
Не могу сказать тоже самое о тебе
Ты для меня полное место
Полное место всякого
Цитата:
Работать не любит Цитата:
А я и не задеваю людей
Только шовинистов и тех кто считает себя умнее других тут
Цитата:
Нет враньё
До Ленина там была тьмутаракань
А вот родился Ленин и Перу сразу зацвело))
гражданин СССР:
Исторические названия
Исторические названия
Да вижу
Кустанай,Тобол,аят,карагалинский,аликуль и куча русских поселков которые основали крестьяне после того как местный султан разрешил им поселится на этой территории
Цитата:
alex_60:
я на работе сижу.
я на работе сижу.
У тебя работа такая? Не отвечать мне?)Цитата:
alex_60:
ты для меня пустое место.
ты для меня пустое место.
Не могу сказать тоже самое о тебе
Ты для меня полное место
Полное место всякого
Цитата:
Гога:
Почему ты так любишь спорить .
Почему ты так любишь спорить .
Работать не любит Цитата:
Victor Yang:
Меня он совершенно не задевает.
Меня он совершенно не задевает.
А я и не задеваю людей
Только шовинистов и тех кто считает себя умнее других тут
Цитата:
elektron:
Ну как же жили, вот в Афганистане, Перу, или Алжире, тоже жили и тогда и сейчас...
Ну как же жили, вот в Афганистане, Перу, или Алжире, тоже жили и тогда и сейчас...
Нет враньё
До Ленина там была тьмутаракань
А вот родился Ленин и Перу сразу зацвело))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:02
Смотрю российская конторка плотно подсела на казахстанскую тему
Прям лепят по тем же лекалам вторую Украину из РК
Нарываются на бучу
Уже бытовуху начали старинную подбирать как те собаки и выдавать это за межнац
Завтра божко объявят мучеником русского мира,не удивлюсь
Цитата:
Я сказал что обыграю и уничтожу
Выше посмотрите видео
Прям лепят по тем же лекалам вторую Украину из РК
Нарываются на бучу
Уже бытовуху начали старинную подбирать как те собаки и выдавать это за межнац
Завтра божко объявят мучеником русского мира,не удивлюсь
Цитата:
elektron:
Я что то сегодня пропустил однако?!
Я что то сегодня пропустил однако?!
Я сказал что обыграю и уничтожу
Выше посмотрите видео
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22398
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:07
Цитата:
Далеко бы - пошёл, прт Союзе...
abaika95:
Мне бы при союзе памятник поставили
Мне бы при союзе памятник поставили
Далеко бы - пошёл, прт Союзе...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:12
Цитата:
Вот видите, какие чудеса случаются. Но вот с Монголией пошло что то не так?
abaika95:
А вот родился Ленин и Перу сразу зацвело))
А вот родился Ленин и Перу сразу зацвело))
Вот видите, какие чудеса случаются. Но вот с Монголией пошло что то не так?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:19
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:22
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:23
Цитата:
я конечно молодой и глупый, но мне кажется не пошел бы, а увели)
drakon:
Далеко бы - пошёл, прт Союзе...
Далеко бы - пошёл, прт Союзе...
я конечно молодой и глупый, но мне кажется не пошел бы, а увели)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:26
Цитата:
----___ Так ещё и не может признавать своих ошибочных мнений .
abaika95:
Работать не любит
Работать не любит
----___ Так ещё и не может признавать своих ошибочных мнений .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:36
Цитата:
Да
Председателем губчк бы был
Валил бы контриков,и националистических гадов
Но нет
Приходится лечить людей))
Цитата:
С Монголией и Верхнеуральском))
Ужас ужас там
Цитата:
Хороший рассказ
Показательный
Как потомки крепостных рабов в первом поколении смотрели на мир вокруг себя))
Цитата:
Это уже старость смирись
Дед просто брюзга и думает что несёт что-то умное
Просто в таких ситуациях надо кивать и думать о своем
Он скоро и затихнет))
[Исправлено: Gljuk, 13.08.2021 - 18:05]
drakon:
Далеко бы - пошёл, прт Союзе
Далеко бы - пошёл, прт Союзе
Да
Председателем губчк бы был
Валил бы контриков,и националистических гадов
Но нет
Приходится лечить людей))
Цитата:
elektron:
Вот видите, какие чудеса случаются. Но вот с Монголией пошло что то не так?
Вот видите, какие чудеса случаются. Но вот с Монголией пошло что то не так?
С Монголией и Верхнеуральском))
Ужас ужас там
Цитата:
гражданин СССР:
Хороший рассказ
Показательный
Как потомки крепостных рабов в первом поколении смотрели на мир вокруг себя))
Цитата:
Гога:
Так ещё и не может признавать своих ошибочных мнений
Так ещё и не может признавать своих ошибочных мнений
Это уже старость смирись
Дед просто брюзга и думает что несёт что-то умное
Просто в таких ситуациях надо кивать и думать о своем
Он скоро и затихнет))
[Исправлено: Gljuk, 13.08.2021 - 18:05]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:48
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:50
Цитата:
Это вы зря так. Вполне адекватные и разумные комментарии пишите.
Цитата:
Не если бы в правильном направлении "дул", точно функционером бы стал как минимум среднего класса.
Если не в правильном, может вторым Солженицыным?
lavprof:
я конечно молодой и глупый,
я конечно молодой и глупый,
Это вы зря так. Вполне адекватные и разумные комментарии пишите.
Цитата:
lavprof:
но мне кажется не пошел бы, а увели)
но мне кажется не пошел бы, а увели)
Не если бы в правильном направлении "дул", точно функционером бы стал как минимум среднего класса.
Если не в правильном, может вторым Солженицыным?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 18:00
В 91-м году официально ни Кустоная, ни громадных поселков, его соседей, не существовало. Был город, были села; в городе — особая городская полиция, в поселках — старшие и младшие «стражники», с бляхами на левой стороне груди, — но даже Кустонай официально именовался урочищем. Официально на месте притобольных тридцатитысячных колоний числилось несколько киргизских зимовок. По этому поводу у меня был поучительный разговор с моим возницей, бывалым казаком с Новой линии. — А что, ваше высокоблагородие (казаки всех «господ» титулуют по-военному), — а что, ваше высокоблагородие, поселковую землю отрежут от кыргызов россейским мужикам? Я, разумеется, отвечаю: — Не знаю. — Надо бы отрезать, ваше высокоблагородие. Положим, киргизы для казны легче: кормить его не надо, потому что он не голодает, богатые бедных кормят, но зато уж бедные у богачей вроде как в России, рассказывают, крепостные были; во-вторых, он лошадей в военное время для кавалерии поставляет. Все это, ваше высокоблагородие, вполне понятно, но все-таки надо обратить внимание на то, что киргизы в последнее время шибко шустрятся. Извольте видеть, по рассказам до 54 года киргизы и зимой жили в кибитках. После 54 года, когда зима была больно лютая, они по примеру русского народа стали строить на зиму землянки, а иной черт, волостной управитель, так такой дом взбодрит, что и купцу не стыдно. Это раз. Второе, ваше высокоблагородие, вот что. Стало в Россее тесно, — народ сюда потянулся, за казацкие линии, к киргизам, на Тобол, в Ак-Моллы, в Семиречье. Продолжение следует...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 18:59
Цитата:
_____ Что это было ?? Сон в летнюю ночь или грёзы под воздействием веществ ??
abaika95:
Продолжение следует...
Продолжение следует...
_____ Что это было ?? Сон в летнюю ночь или грёзы под воздействием веществ ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 19:17
Всё понял ---- все спать ушли , никого на сайте нет ,я один , подальше от карательных мер
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