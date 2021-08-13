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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 16:58
#5401
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Я что то сегодня пропустил однако?! :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 16:59
#5402
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Цитата:
гражданин СССР:
Исторические названия

Да вижу
Кустанай,Тобол,аят,карагалинский,аликуль и куча русских поселков которые основали крестьяне после того как местный султан разрешил им поселится на этой территории
Цитата:
alex_60:
я на работе сижу.

У тебя работа такая? Не отвечать мне?)Цитата:
alex_60:
ты для меня пустое место.

Не могу сказать тоже самое о тебе
Ты для меня полное место
Полное место всякого
Цитата:
Гога:
Почему ты так любишь спорить .

Работать не любит Цитата:
Victor Yang:
Меня он совершенно не задевает.

А я и не задеваю людей
Только шовинистов и тех кто считает себя умнее других тут
Цитата:
elektron:
Ну как же жили, вот в Афганистане, Перу, или Алжире, тоже жили и тогда и сейчас...

Нет враньё
До Ленина там была тьмутаракань
А вот родился Ленин и Перу сразу зацвело))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:02
#5403
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Смотрю российская конторка плотно подсела на казахстанскую тему
Прям лепят по тем же лекалам вторую Украину из РК
Нарываются на бучу
Уже бытовуху начали старинную подбирать как те собаки и выдавать это за межнац
Завтра божко объявят мучеником русского мира,не удивлюсь
Цитата:
elektron:
Я что то сегодня пропустил однако?!

Я сказал что обыграю и уничтожу
Выше посмотрите видео
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22398
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:07
#5404
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Цитата:
abaika95:
Мне бы при союзе памятник поставили

Далеко бы - пошёл, прт Союзе... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:12
#5405
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Цитата:
abaika95:
А вот родился Ленин и Перу сразу зацвело))

Вот видите, какие чудеса случаются. Но вот с Монголией пошло что то не так? :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:19
#5406
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:22
#5407
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:lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:23
#5408
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Цитата:
drakon:
Далеко бы - пошёл, прт Союзе...

я конечно молодой и глупый, но мне кажется не пошел бы, а увели)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:26
#5409
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Цитата:
abaika95:
Работать не любит

----___ Так ещё и не может признавать своих ошибочных мнений .
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:36
#5410
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Цитата:
drakon:
Далеко бы - пошёл, прт Союзе

Да
Председателем губчк бы был
Валил бы контриков,и националистических гадов
Но нет
Приходится лечить людей))
Цитата:
elektron:
Вот видите, какие чудеса случаются. Но вот с Монголией пошло что то не так?

С Монголией и Верхнеуральском))
Ужас ужас там
Цитата:
гражданин СССР:

Хороший рассказ
Показательный
Как потомки крепостных рабов в первом поколении смотрели на мир вокруг себя))
Цитата:
Гога:
Так ещё и не может признавать своих ошибочных мнений

Это уже старость смирись
Дед просто брюзга и думает что несёт что-то умное
Просто в таких ситуациях надо кивать и думать о своем
Он скоро и затихнет))

[Исправлено: Gljuk, 13.08.2021 - 18:05]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
425
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:48
#5411
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Для желающих прочесть книгу полностью
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 17:50
#5412
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Цитата:
lavprof:
я конечно молодой и глупый,

Это вы зря так. ;-) Вполне адекватные и разумные комментарии пишите.
Цитата:
lavprof:
но мне кажется не пошел бы, а увели)

Не если бы в правильном направлении "дул", точно функционером бы стал как минимум среднего класса.
Если не в правильном, может вторым Солженицыным? :lol: 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 18:00
#5413
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В 91-м году официально ни Кустоная, ни громадных поселков, его соседей, не существовало. Был город, были села; в городе — особая городская полиция, в поселках — старшие и младшие «стражники», с бляхами на левой стороне груди, — но даже Кустонай официально именовался урочищем. Официально на месте притобольных тридцатитысячных колоний числилось несколько киргизских зимовок. По этому поводу у меня был поучительный разговор с моим возницей, бывалым казаком с Новой линии. — А что, ваше высокоблагородие (казаки всех «господ» титулуют по-военному), — а что, ваше высокоблагородие, поселковую землю отрежут от кыргызов россейским мужикам? Я, разумеется, отвечаю: — Не знаю. — Надо бы отрезать, ваше высокоблагородие. Положим, киргизы для казны легче: кормить его не надо, потому что он не голодает, богатые бедных кормят, но зато уж бедные у богачей вроде как в России, рассказывают, крепостные были; во-вторых, он лошадей в военное время для кавалерии поставляет. Все это, ваше высокоблагородие, вполне понятно, но все-таки надо обратить внимание на то, что киргизы в последнее время шибко шустрятся. Извольте видеть, по рассказам до 54 года киргизы и зимой жили в кибитках. После 54 года, когда зима была больно лютая, они по примеру русского народа стали строить на зиму землянки, а иной черт, волостной управитель, так такой дом взбодрит, что и купцу не стыдно. Это раз. Второе, ваше высокоблагородие, вот что. Стало в Россее тесно, — народ сюда потянулся, за казацкие линии, к киргизам, на Тобол, в Ак-Моллы, в Семиречье. Продолжение следует...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 18:59
#5414
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Цитата:
abaika95:
Продолжение следует...

_____ Что это было ?? Сон в летнюю ночь или грёзы под воздействием веществ ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 19:17
#5415
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Всё понял ---- все спать ушли , никого на сайте нет ,я один , подальше от карательных мер :lol:
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