Отправлено: - 16:59

гражданин СССР:

Исторические названия

alex_60:

я на работе сижу.

alex_60:

ты для меня пустое место.

Гога:

Почему ты так любишь спорить .

Victor Yang:

Меня он совершенно не задевает.

elektron:

Ну как же жили, вот в Афганистане, Перу, или Алжире, тоже жили и тогда и сейчас...

Цитата:Да вижуКустанай,Тобол,аят,карагалинский,аликуль и куча русских поселков которые основали крестьяне после того как местный султан разрешил им поселится на этой территорииЦитата:У тебя работа такая? Не отвечать мне?)Цитата:Не могу сказать тоже самое о тебеТы для меня полное местоПолное место всякогоЦитата:Работать не любит Цитата:А я и не задеваю людейТолько шовинистов и тех кто считает себя умнее других тутЦитата:Нет враньёДо Ленина там была тьмутараканьА вот родился Ленин и Перу сразу зацвело))