Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • В-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Огород на земле и над землей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42145
Огород на земле и над землей
Отправлено: 02.07.21 - 18:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная выращивает овощи и зелень в автопокрышках. Сначала, впрочем, я увидела пионы. Цвели прямо по кромке проезжей части на улице Чернышевского. Я бесконечно уважаю людей, которые сажают деревья и цветы в своих палисадниках, украшая город. Такими роскошными пионами дачники в сезон бойко и выгодно торгуют, а тут цветут задаром, на радость всем. Подошла ближе и неподалеку увидела целый ряд автопокрышек, заполненных землей. И во всех - всходы.
Читать статью

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 02.07.21 - 18:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред какой-то, взяли весь частный дом захламили покрышками. Надо позвонить и предупредить своих детей, сказать если ваш папа на старость лет начнет с работы бу покрышки в огород таскать, то сдайте его в дурдом тогда. )
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
105
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 01:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За вкопанные в землю покрышки пора штрафовать. Колесная резина даже при хранении выделяет много чего: бензолы, ксилолы, стиролы, толуолы; предшественники канцерогенов — алифатические амины; соканцерогены — сероуглерод, а также фенолы и ароматические углеводороды, схожие с некоторыми веществами при выделении отходов от работы двигателей внутреннего сгорания.
Профайл Посетить вебсайт
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
96
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 03:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что у нас за люди? Видят, что кто-то что-то хорошее, интересное затеял и дело идёт, надо обязательно обхаять. Не стыдно? И хватит завидовать так демонстративно.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
210
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 09:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Обычный зародыш гидропоники из подручных средств. К нему добавить систему автополива и контроля влажности земли (чтоб полив был из бака в который удобрения можно вносить) и будет полноценная гидропоника. Токмо если с удобрениями заморачиваться дороже выйдет - соотвественно для окупаемости нужно площади больше. По идее данный вариант хорош в теплицах, чтоб зимой продавать свежее - тогда будет окупать затраты. А без теплицы только в том варианте который на картинках.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7644
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 17:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
За вкопанные в землю покрышки пора штрафовать.

Ну как-бы никто и не изучал этот вопрос. Масштабных, научных исследований не проводилось. Когда жители некоторых городов России обратились с жалобой в Роспотребнадзор с требованием убрать изделия из шин из детских садов, с игровых площадок, Роспотребнадзор указал только на несертифицированность данных изделий. В предписании была только эта причина, ни о какой вредности не говорилось.

Противники покрышек во дворах с двойными стандартами подходят к вопросу. Почему-то они считают, что клумбы - это вред, а десятки стоящих и днем и ночью круглый год припаркованные около подъездов машины вреда не приносят.
Я не думаю, что от этих выкрашенных много раз покрышек с цветами возле моего подъезда вреда больше, чем от газующих корыт.


Конечно, я бы тоже не стал сажать в покрышки то, что потом есть мне и моей семьей. Я по-старинке на даче сажу
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
105
Огород на земле и над землей
Отправлено: 13.08.21 - 12:27
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело не крашенных покрышках на клумбах. Я про поркышки на детских игровых площадках, которые дети трогают своими руками. И про покрышки на дачах, с которых потом бабушки продают овощи, клубнику.

Для примера, в Германии заботятся о здоровье нации и уже бы такого штарфу дали за покрышки в земле, мало не покажется. А у нас 10-20 летние автобусы коптят улицы черным дымом, советские КаМАЗы, ЗИЛы, которые в Европу не пустили бы даже с конвеера.

Отсюда вывод, что здоровье нации особенно никого не волнует. Нарожают еще, а о качестве думать - денег нет.
Профайл Посетить вебсайт
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4640
Огород на земле и над землей
Отправлено: 13.08.21 - 12:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Я про поркышки на детских игровых площадках, которые дети трогают своими руками.

а если не из чего детям "развлекаловки" делать. Вот и находят выход - какой есть. Если речь о детских садах - там всё вообще печально. Как вижу "украшение " территории с задействованием тех же покрышек и старых, крашенных под грибочки или чего еще, тазиков - противно становится. А что воспитателям делать? ИМ дают указание "украсить" - вот из мусорки и делают цветочки. И ВСЕМ ИМ сразу становится хорошо - "украсили, облагородили" территорию для деток.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS