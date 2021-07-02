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Огород на земле и над землей
Огород на земле и над землей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42145
Огород на земле и над землей
Отправлено: 02.07.21 - 18:35
Жительница Костаная выращивает овощи и зелень в автопокрышках. Сначала, впрочем, я увидела пионы. Цвели прямо по кромке проезжей части на улице Чернышевского. Я бесконечно уважаю людей, которые сажают деревья и цветы в своих палисадниках, украшая город. Такими роскошными пионами дачники в сезон бойко и выгодно торгуют, а тут цветут задаром, на радость всем. Подошла ближе и неподалеку увидела целый ряд автопокрышек, заполненных землей. И во всех - всходы.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10408
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 02.07.21 - 18:35
Бред какой-то, взяли весь частный дом захламили покрышками. Надо позвонить и предупредить своих детей, сказать если ваш папа на старость лет начнет с работы бу покрышки в огород таскать, то сдайте его в дурдом тогда. )
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 01:34
За вкопанные в землю покрышки пора штрафовать. Колесная резина даже при хранении выделяет много чего: бензолы, ксилолы, стиролы, толуолы; предшественники канцерогенов — алифатические амины; соканцерогены — сероуглерод, а также фенолы и ароматические углеводороды, схожие с некоторыми веществами при выделении отходов от работы двигателей внутреннего сгорания.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 96
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 03:18
Что у нас за люди? Видят, что кто-то что-то хорошее, интересное затеял и дело идёт, надо обязательно обхаять. Не стыдно? И хватит завидовать так демонстративно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 210
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 09:46
Цитата:
Обычный зародыш гидропоники из подручных средств. К нему добавить систему автополива и контроля влажности земли (чтоб полив был из бака в который удобрения можно вносить) и будет полноценная гидропоника. Токмо если с удобрениями заморачиваться дороже выйдет - соотвественно для окупаемости нужно площади больше. По идее данный вариант хорош в теплицах, чтоб зимой продавать свежее - тогда будет окупать затраты. А без теплицы только в том варианте который на картинках.
Vit:
Обычный зародыш гидропоники из подручных средств. К нему добавить систему автополива и контроля влажности земли (чтоб полив был из бака в который удобрения можно вносить) и будет полноценная гидропоника. Токмо если с удобрениями заморачиваться дороже выйдет - соотвественно для окупаемости нужно площади больше. По идее данный вариант хорош в теплицах, чтоб зимой продавать свежее - тогда будет окупать затраты. А без теплицы только в том варианте который на картинках.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7644
Re: Огород на земле и над землей
Отправлено: 03.07.21 - 17:22
Цитата:
Ну как-бы никто и не изучал этот вопрос. Масштабных, научных исследований не проводилось. Когда жители некоторых городов России обратились с жалобой в Роспотребнадзор с требованием убрать изделия из шин из детских садов, с игровых площадок, Роспотребнадзор указал только на несертифицированность данных изделий. В предписании была только эта причина, ни о какой вредности не говорилось.
Противники покрышек во дворах с двойными стандартами подходят к вопросу. Почему-то они считают, что клумбы - это вред, а десятки стоящих и днем и ночью круглый год припаркованные около подъездов машины вреда не приносят.
Я не думаю, что от этих выкрашенных много раз покрышек с цветами возле моего подъезда вреда больше, чем от газующих корыт.
Конечно, я бы тоже не стал сажать в покрышки то, что потом есть мне и моей семьей. Я по-старинке на даче сажу
Muad Dib:
За вкопанные в землю покрышки пора штрафовать.
За вкопанные в землю покрышки пора штрафовать.
Ну как-бы никто и не изучал этот вопрос. Масштабных, научных исследований не проводилось. Когда жители некоторых городов России обратились с жалобой в Роспотребнадзор с требованием убрать изделия из шин из детских садов, с игровых площадок, Роспотребнадзор указал только на несертифицированность данных изделий. В предписании была только эта причина, ни о какой вредности не говорилось.
Противники покрышек во дворах с двойными стандартами подходят к вопросу. Почему-то они считают, что клумбы - это вред, а десятки стоящих и днем и ночью круглый год припаркованные около подъездов машины вреда не приносят.
Я не думаю, что от этих выкрашенных много раз покрышек с цветами возле моего подъезда вреда больше, чем от газующих корыт.
Конечно, я бы тоже не стал сажать в покрышки то, что потом есть мне и моей семьей. Я по-старинке на даче сажу
Огород на земле и над землей
Отправлено: 13.08.21 - 12:27
Дело не крашенных покрышках на клумбах. Я про поркышки на детских игровых площадках, которые дети трогают своими руками. И про покрышки на дачах, с которых потом бабушки продают овощи, клубнику.
Для примера, в Германии заботятся о здоровье нации и уже бы такого штарфу дали за покрышки в земле, мало не покажется. А у нас 10-20 летние автобусы коптят улицы черным дымом, советские КаМАЗы, ЗИЛы, которые в Европу не пустили бы даже с конвеера.
Отсюда вывод, что здоровье нации особенно никого не волнует. Нарожают еще, а о качестве думать - денег нет.
Для примера, в Германии заботятся о здоровье нации и уже бы такого штарфу дали за покрышки в земле, мало не покажется. А у нас 10-20 летние автобусы коптят улицы черным дымом, советские КаМАЗы, ЗИЛы, которые в Европу не пустили бы даже с конвеера.
Отсюда вывод, что здоровье нации особенно никого не волнует. Нарожают еще, а о качестве думать - денег нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4640
Огород на земле и над землей
Отправлено: 13.08.21 - 12:49
Цитата:
а если не из чего детям "развлекаловки" делать. Вот и находят выход - какой есть. Если речь о детских садах - там всё вообще печально. Как вижу "украшение " территории с задействованием тех же покрышек и старых, крашенных под грибочки или чего еще, тазиков - противно становится. А что воспитателям делать? ИМ дают указание "украсить" - вот из мусорки и делают цветочки. И ВСЕМ ИМ сразу становится хорошо - "украсили, облагородили" территорию для деток.
Muad Dib:
Я про поркышки на детских игровых площадках, которые дети трогают своими руками.
Я про поркышки на детских игровых площадках, которые дети трогают своими руками.
а если не из чего детям "развлекаловки" делать. Вот и находят выход - какой есть. Если речь о детских садах - там всё вообще печально. Как вижу "украшение " территории с задействованием тех же покрышек и старых, крашенных под грибочки или чего еще, тазиков - противно становится. А что воспитателям делать? ИМ дают указание "украсить" - вот из мусорки и делают цветочки. И ВСЕМ ИМ сразу становится хорошо - "украсили, облагородили" территорию для деток.
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