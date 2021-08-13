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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 11:59
#5326
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Цитата:
abaika95:
недолеким

"от слова дОль".кто бы ему с ноги ...бал, какой хозяин такой и погремушка))) на большее денег не хватило
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:05
#5327
Комментарий удален модератором.
Профайл
N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:05
#5328
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:07
#5329
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Цитата:
abaika95:
Когда вы спите у нас просто день))

Мимо. Я сказал: когда вы спите ))
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:08
#5330
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Цитата:
abaika95:
Мы с товарищами сидим анализируем

кроме своих анализов, что ты можешь анализировать :lol: :lol: что с дурака взять, кроме анализа ©
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:09
#5331
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Цитата:
abaika95:
Мы с товарищами сидим анализируем что пишут люди (поуехевоших в расчет не берём)

Рабский труд не отменили до сих пор? ))
Обычно это программа делает :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:12
#5332
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Да вот и новая газета подтверждает
Сказанное мною выше
В России перед выборами вновь начали разыгрывать национальную карту.Обидчиками соотечественников назначены Казахстан и Кыргызстан
И да канал тил майданы тут правильно перевели "языковое поле"
статья НГ
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:15
#5333
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Цитата:
abaika95:
Сейчас либо тихо замнут дело чтобы народ не бесить либо начнут показательную порку Ну тогда уж пиши пропало

Наоборот, если замнут - то последователей станет больше, молодежь подтянется, а среди них не все спокойные как Диас. Вот тогда то и начнется мясо. ;-)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:17
#5334
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Цитата:
maxsaf:
Мимо. Я сказал: когда вы спите

Окей
Тогда пока все спят в Казахстане
Тут сидят поуехевошие и читают))
У вас то день))Цитата:
maxsaf:
Рабский труд не отменили до сих пор? )) Обычно это программа делает

А зачем программа? В живую то интереснее)
Сразу и пообщаться можно)
Вот тут барашка медвежую услугу тут оказывает своему российскому анализитору
Тому надо посмотреть что люди пишут по теме а этот своими кокими весь эфир забивает))
Наверно уволят скоро))
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:18
#5335
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Цитата:
maxsaf:
Наоборот, если замнут - то последователей станет больше, молодежь подтянется, а среди них не все спокойные как Диас. Вот тогда то и начнется мясо

Если замнут по тихой не будет последователей
Если замнут показательно будет взрыв недовольства
Не все спокойные как какой диас? Кофейный стаканчик что-ли?
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:22
#5336
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....это всё из- за того, что я себе в детстве обрезание под корень сделал © abaika95
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N
* N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:26
#5337
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:30
#5338
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Цитата:
abaika95:
Окей Тогда пока все спят в Казахстане Тут сидят поуехевошие и читают)) У вас то день))Цитата:

Тоже мимо. Из дальнего зарубежья тут почти никого нет )
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:31
#5339
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Цитата:
maxsaf:
Тоже мимо. Из дальнего зарубежья тут почти никого нет )

Вы то откеда знаете?))
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:37
#5340
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Цитата:
N0name:
"от слова дОль".кто бы ему с ноги

Терпи
Это твоя судьба
Терпеть))
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