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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 11:59
Цитата:
"от слова дОль".кто бы ему с ноги ...бал, какой хозяин такой и погремушка))) на большее денег не хватило
abaika95:
недолеким
недолеким
"от слова дОль".кто бы ему с ноги ...бал, какой хозяин такой и погремушка))) на большее денег не хватило
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:05
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:05
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:07
Цитата:
Мимо. Я сказал: когда вы спите ))
abaika95:
Когда вы спите у нас просто день))
Когда вы спите у нас просто день))
Мимо. Я сказал: когда вы спите ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:08
Цитата:
кроме своих анализов, что ты можешь анализировать что с дурака взять, кроме анализа ©
abaika95:
Мы с товарищами сидим анализируем
Мы с товарищами сидим анализируем
кроме своих анализов, что ты можешь анализировать что с дурака взять, кроме анализа ©
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:09
Цитата:
Рабский труд не отменили до сих пор? ))
Обычно это программа делает
abaika95:
Мы с товарищами сидим анализируем что пишут люди (поуехевоших в расчет не берём)
Мы с товарищами сидим анализируем что пишут люди (поуехевоших в расчет не берём)
Рабский труд не отменили до сих пор? ))
Обычно это программа делает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:12
Да вот и новая газета подтверждает
Сказанное мною выше
В России перед выборами вновь начали разыгрывать национальную карту.Обидчиками соотечественников назначены Казахстан и Кыргызстан
И да канал тил майданы тут правильно перевели "языковое поле"
статья НГ
Сказанное мною выше
В России перед выборами вновь начали разыгрывать национальную карту.Обидчиками соотечественников назначены Казахстан и Кыргызстан
И да канал тил майданы тут правильно перевели "языковое поле"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:15
Цитата:
Наоборот, если замнут - то последователей станет больше, молодежь подтянется, а среди них не все спокойные как Диас. Вот тогда то и начнется мясо.
abaika95:
Сейчас либо тихо замнут дело чтобы народ не бесить либо начнут показательную порку Ну тогда уж пиши пропало
Сейчас либо тихо замнут дело чтобы народ не бесить либо начнут показательную порку Ну тогда уж пиши пропало
Наоборот, если замнут - то последователей станет больше, молодежь подтянется, а среди них не все спокойные как Диас. Вот тогда то и начнется мясо.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:17
Цитата:
Окей
Тогда пока все спят в Казахстане
Тут сидят поуехевошие и читают))
У вас то день))Цитата:
А зачем программа? В живую то интереснее)
Сразу и пообщаться можно)
Вот тут барашка медвежую услугу тут оказывает своему российскому анализитору
Тому надо посмотреть что люди пишут по теме а этот своими кокими весь эфир забивает))
Наверно уволят скоро))
maxsaf:
Мимо. Я сказал: когда вы спите
Мимо. Я сказал: когда вы спите
Окей
Тогда пока все спят в Казахстане
Тут сидят поуехевошие и читают))
У вас то день))Цитата:
maxsaf:
Рабский труд не отменили до сих пор? )) Обычно это программа делает
Рабский труд не отменили до сих пор? )) Обычно это программа делает
А зачем программа? В живую то интереснее)
Сразу и пообщаться можно)
Вот тут барашка медвежую услугу тут оказывает своему российскому анализитору
Тому надо посмотреть что люди пишут по теме а этот своими кокими весь эфир забивает))
Наверно уволят скоро))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:18
Цитата:
Если замнут по тихой не будет последователей
Если замнут показательно будет взрыв недовольства
Не все спокойные как какой диас? Кофейный стаканчик что-ли?
maxsaf:
Наоборот, если замнут - то последователей станет больше, молодежь подтянется, а среди них не все спокойные как Диас. Вот тогда то и начнется мясо
Наоборот, если замнут - то последователей станет больше, молодежь подтянется, а среди них не все спокойные как Диас. Вот тогда то и начнется мясо
Если замнут по тихой не будет последователей
Если замнут показательно будет взрыв недовольства
Не все спокойные как какой диас? Кофейный стаканчик что-ли?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:22
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:26
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:30
Цитата:
Тоже мимо. Из дальнего зарубежья тут почти никого нет )
abaika95:
Окей Тогда пока все спят в Казахстане Тут сидят поуехевошие и читают)) У вас то день))Цитата:
Окей Тогда пока все спят в Казахстане Тут сидят поуехевошие и читают)) У вас то день))Цитата:
Тоже мимо. Из дальнего зарубежья тут почти никого нет )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:31
Цитата:
Вы то откеда знаете?))
maxsaf:
Тоже мимо. Из дальнего зарубежья тут почти никого нет )
Тоже мимо. Из дальнего зарубежья тут почти никого нет )
Вы то откеда знаете?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 12:37
Цитата:
Терпи
Это твоя судьба
Терпеть))
N0name:
"от слова дОль".кто бы ему с ноги
"от слова дОль".кто бы ему с ноги
Терпи
Это твоя судьба
Терпеть))
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