Отправлено: - 17:22

Muad Dib:

За вкопанные в землю покрышки пора штрафовать.

Цитата:Ну как-бы никто и не изучал этот вопрос. Масштабных, научных исследований не проводилось. Когда жители некоторых городов России обратились с жалобой в Роспотребнадзор с требованием убрать изделия из шин из детских садов, с игровых площадок, Роспотребнадзор указал только на несертифицированность данных изделий. В предписании была только эта причина, ни о какой вредности не говорилось.Противники покрышек во дворах с двойными стандартами подходят к вопросу. Почему-то они считают, что клумбы - это вред, а десятки стоящих и днем и ночью круглый год припаркованные около подъездов машины вреда не приносят.Я не думаю, что от этих выкрашенных много раз покрышек с цветами возле моего подъезда вреда больше, чем от газующих корыт.Конечно, я бы тоже не стал сажать в покрышки то, что потом есть мне и моей семьей. Я по-старинке на даче сажу