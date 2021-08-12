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≡ Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за непривитых работников нельзя штрафовать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42142
Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за непривитых работников нельзя штрафовать
Отправлено: 12.08.21 - 15:39
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С 16 августа в Казахстане должна была начаться кампания, в ходе которой кто-то собирался штрафовать бизнес за невакцинированных работников. Предпринимателей интересовал механизм и возмущало перекладывание ответственности за охват населения прививками на их плечи. В последний момент дату передвинули на 1 сентября. Но вопросы остались.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
548
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:39
#1
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Таадаам!
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
45
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:44
#2
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Жду мистера негатива с комментариями . :lol:
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
329
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:50
#3
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Цитата:
Odin_iz_Teh:

он негОтив :lol:
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
45
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:58
#4
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Ну ладно пусть будет него :lol: и других ваксеров которые с ним заодно. Хочу посмотреть как будут переобуваться по поводу обязательности и добровольности.
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Механик
§ Механик
(Пользователи)
Регистрация:
31.05.13
Сообщений:
11
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 16:58
#5
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Получается и маски можно не носить?
Закона такого нет. А если поймают без маски то пальчиком погрозят...
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
45
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 18:02
#6
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"в письме Генеральной прокуратуры указано, что постановление главного государственного санитарного врача не является нормативным правовым актом и не относится к законодательству." - этим все сказано. Интересно теперь куда раньше смотрела прокуратура? И куда смотрит сейчас, про тот же фашик, использование которого нарушает кучу законов РК.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14223
Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за непривитых работников нельзя штрафовать
Отправлено: 12.08.21 - 18:33
#7
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Цитата:
Механик:
Получается и маски можно не носить?

Можно и под стрелой крана стоять, и дорогу перебегать внезапно в неположенном месте, и пить неизвестные жидкости.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1929
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 21:05
#8
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Цитата://"....возмущало перекладывание ответственности за охват населения прививками на их плечи...//

Цитата://"....кто-то собирался штрафовать бизнес з..."//

Как понять КТО-ТО: что так ДУРУ включать: Минздрав , в лице СЭС вкупе с органами правопорядка и акимата в составе так называемой ОПГ, пардон, мониторинговой группы и собирался пополнять гос.казну штрафами.

Насчёт перекладывания ответственности за итоги вакцинации на плечи бизнеса я писал раннее: неправильно это - это чистый косяк правительства , точнее Минздрава. Наконец то дошло до них, или просто КТО ТО, там наверху, решил защитить СВОЙ бизнес.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
45
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 23:54
#9
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Просто во всей этой ситуации с Коронобесием и удивляет как раз таки молчание прокуратуры на те действия "постановления" всяких главных сэсоводов и здравохранящих. Что хотят то и крутят - вернее как хотят так и крутят закон на одном месте. Юристы так же любящие прокомментировать, различные постановления тоже , как по команде замолчали. И только одни так называемые "антиваксеры" пытаются достучаться до тех кому ещё не до конца пропагандой и угрозами мозги промыли. И вот удивительно конечно, что прокуратура голос подала, может ещё не всё потеряно, может где то там закон ещё работает, хотя больше верится в то, что без команды не обошлось.
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