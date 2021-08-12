Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...

Отправлено: - 23:54

Просто во всей этой ситуации с Коронобесием и удивляет как раз таки молчание прокуратуры на те действия "постановления" всяких главных сэсоводов и здравохранящих. Что хотят то и крутят - вернее как хотят так и крутят закон на одном месте. Юристы так же любящие прокомментировать, различные постановления тоже , как по команде замолчали. И только одни так называемые "антиваксеры" пытаются достучаться до тех кому ещё не до конца пропагандой и угрозами мозги промыли. И вот удивительно конечно, что прокуратура голос подала, может ещё не всё потеряно, может где то там закон ещё работает, хотя больше верится в то, что без команды не обошлось.