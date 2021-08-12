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Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за непривитых работников нельзя штрафовать
Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за непривитых работников нельзя штрафовать
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42142
Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за непривитых работников нельзя штрафовать
Отправлено: 12.08.21 - 15:39
С 16 августа в Казахстане должна была начаться кампания, в ходе которой кто-то собирался штрафовать бизнес за невакцинированных работников. Предпринимателей интересовал механизм и возмущало перекладывание ответственности за охват населения прививками на их плечи. В последний момент дату передвинули на 1 сентября. Но вопросы остались.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 548
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:39
Таадаам!
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:44
Жду мистера негатива с комментариями .
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 329
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:50
Цитата:
он негОтив
Odin_iz_Teh:
он негОтив
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 15:58
Ну ладно пусть будет него и других ваксеров которые с ним заодно. Хочу посмотреть как будут переобуваться по поводу обязательности и добровольности.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.13
- Сообщений:
- 11
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 16:58
Получается и маски можно не носить?
Закона такого нет. А если поймают без маски то пальчиком погрозят...
Закона такого нет. А если поймают без маски то пальчиком погрозят...
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 18:02
"в письме Генеральной прокуратуры указано, что постановление главного государственного санитарного врача не является нормативным правовым актом и не относится к законодательству." - этим все сказано. Интересно теперь куда раньше смотрела прокуратура? И куда смотрит сейчас, про тот же фашик, использование которого нарушает кучу законов РК.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14223
Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за непривитых работников нельзя штрафовать
Отправлено: 12.08.21 - 18:33
Цитата:
Можно и под стрелой крана стоять, и дорогу перебегать внезапно в неположенном месте, и пить неизвестные жидкости.
Механик:
Получается и маски можно не носить?
Получается и маски можно не носить?
Можно и под стрелой крана стоять, и дорогу перебегать внезапно в неположенном месте, и пить неизвестные жидкости.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1929
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 21:05
Цитата://"....возмущало перекладывание ответственности за охват населения прививками на их плечи...//
Цитата://"....кто-то собирался штрафовать бизнес з..."//
Как понять КТО-ТО: что так ДУРУ включать: Минздрав , в лице СЭС вкупе с органами правопорядка и акимата в составе так называемой ОПГ, пардон, мониторинговой группы и собирался пополнять гос.казну штрафами.
Насчёт перекладывания ответственности за итоги вакцинации на плечи бизнеса я писал раннее: неправильно это - это чистый косяк правительства , точнее Минздрава. Наконец то дошло до них, или просто КТО ТО, там наверху, решил защитить СВОЙ бизнес.
Цитата://"....кто-то собирался штрафовать бизнес з..."//
Как понять КТО-ТО: что так ДУРУ включать: Минздрав , в лице СЭС вкупе с органами правопорядка и акимата в составе так называемой ОПГ, пардон, мониторинговой группы и собирался пополнять гос.казну штрафами.
Насчёт перекладывания ответственности за итоги вакцинации на плечи бизнеса я писал раннее: неправильно это - это чистый косяк правительства , точнее Минздрава. Наконец то дошло до них, или просто КТО ТО, там наверху, решил защитить СВОЙ бизнес.
Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...
Отправлено: 12.08.21 - 23:54
Просто во всей этой ситуации с Коронобесием и удивляет как раз таки молчание прокуратуры на те действия "постановления" всяких главных сэсоводов и здравохранящих. Что хотят то и крутят - вернее как хотят так и крутят закон на одном месте. Юристы так же любящие прокомментировать, различные постановления тоже , как по команде замолчали. И только одни так называемые "антиваксеры" пытаются достучаться до тех кому ещё не до конца пропагандой и угрозами мозги промыли. И вот удивительно конечно, что прокуратура голос подала, может ещё не всё потеряно, может где то там закон ещё работает, хотя больше верится в то, что без команды не обошлось.
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