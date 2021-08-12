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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 352 из 353«1...350351352353»
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:15
#5266
Комментарий удален модератором.
Профайл
N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:16
#5267
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и теперь живи с этим))))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:18
#5268
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///В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и, может, Беларуси", - сказал Даурен Абаев///
Профайл
N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:19
#5269
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Цитата:
abaika95: Теперь буду отвечать кремлеботикам только на посты достойные моего внимания
слив засчитан)))) ржу в голос
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:21
#5270
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Цитата:
abaika95:
Точно

___Абсолютно. Я чего здесь сегодня ?? Да просто весь день дождь. На дворе делать нечего.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:23
#5271
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quote]abaika95: Теперь буду

ничего ты не будешь, санитары, пациент готов.
несите на кровать баиньки.
сеанс на сегодня закончен.
укол не забудьте сделать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:29
#5272
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Цитата:
abaika95:
ради меня одного


товарищ Наполеон, вас в палате
Тутанхамон заждался, вы же обещали
в домино с ним сыграть.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:29
#5273
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Цитата:
abaika95:

цоб цобе! --->I___стойло___I :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:42
#5274
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Заелозили забились в истерике ботики и их добровольные подпевалы
Как они теперича без похлёбки от начальства?
Им же платят за то что я на них буду внимание обращать
Они же только ради меня тут))
Других то дел нет
Ну ладно у главной шестерки ещё тема по пореводу времени для отвода глаз в которой она факты не приводит а только бекает неумело
Молодая ещё шестерёнка
Цитата:
Гога:
___Абсолютно. Я чего здесь сегодня ?? Да просто весь день дождь. На дворе делать нечего

Ну ладно раз ты не обиженный
Тогда твою порцию Алексу отдадим
Он старый уже и ему похлебка самое то))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:45
#5275
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Цитата:
N0name:
и теперь живи с этим[/quot
С тем что тебя забанят скоро?
Ладно буду жить с этим
Шашлык приготовлю из барашка
Ну ты понял из какого? alex_60:
В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и, может, Беларуси

Абаева проклинают в комментариях везде
Не угадал он с парадигмой
Шовинациков и шестёрок надо давить а он балабольством занимается
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:53
#5276
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ку ку погремушка :lol: пукан дымит?)))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:58
#5277
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 23:55
#5278
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Цитата:
alex_60:

____Футбол смотришь ?? Все , прилетели , то бишь вылетели и Тобол , и Кайрат .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 00:31
#5279
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Цитата:
abaika95:
Весь этот бред читать

Модеров жалко. Они только ваше читают, остальные с ПП :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9072
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 00:47
#5280
Комментарий проходит проверку.
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