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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:15
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:16
и теперь живи с этим))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:18
///В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и, может, Беларуси", - сказал Даурен Абаев///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:19
Цитата:
abaika95: Теперь буду отвечать кремлеботикам только на посты достойные моего вниманияслив засчитан)))) ржу в голос
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:21
Цитата:
___Абсолютно. Я чего здесь сегодня ?? Да просто весь день дождь. На дворе делать нечего.
abaika95:
Точно
Точно
___Абсолютно. Я чего здесь сегодня ?? Да просто весь день дождь. На дворе делать нечего.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:23
quote]abaika95: Теперь буду
ничего ты не будешь, санитары, пациент готов.
несите на кровать баиньки.
сеанс на сегодня закончен.
укол не забудьте сделать.
ничего ты не будешь, санитары, пациент готов.
несите на кровать баиньки.
сеанс на сегодня закончен.
укол не забудьте сделать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:29
Цитата:
товарищ Наполеон, вас в палате
Тутанхамон заждался, вы же обещали
в домино с ним сыграть.
abaika95:
ради меня одного
ради меня одного
товарищ Наполеон, вас в палате
Тутанхамон заждался, вы же обещали
в домино с ним сыграть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:29
Цитата:
цоб цобе! --->I___стойло___I
abaika95:
цоб цобе! --->I___стойло___I
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:42
Заелозили забились в истерике ботики и их добровольные подпевалы
Как они теперича без похлёбки от начальства?
Им же платят за то что я на них буду внимание обращать
Они же только ради меня тут))
Других то дел нет
Ну ладно у главной шестерки ещё тема по пореводу времени для отвода глаз в которой она факты не приводит а только бекает неумело
Молодая ещё шестерёнка
Цитата:
Ну ладно раз ты не обиженный
Тогда твою порцию Алексу отдадим
Он старый уже и ему похлебка самое то))
Как они теперича без похлёбки от начальства?
Им же платят за то что я на них буду внимание обращать
Они же только ради меня тут))
Других то дел нет
Ну ладно у главной шестерки ещё тема по пореводу времени для отвода глаз в которой она факты не приводит а только бекает неумело
Молодая ещё шестерёнка
Цитата:
Гога:
___Абсолютно. Я чего здесь сегодня ?? Да просто весь день дождь. На дворе делать нечего
___Абсолютно. Я чего здесь сегодня ?? Да просто весь день дождь. На дворе делать нечего
Ну ладно раз ты не обиженный
Тогда твою порцию Алексу отдадим
Он старый уже и ему похлебка самое то))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:45
Цитата:
Абаева проклинают в комментариях везде
Не угадал он с парадигмой
Шовинациков и шестёрок надо давить а он балабольством занимается
N0name:
и теперь живи с этим[/quot
С тем что тебя забанят скоро?
Ладно буду жить с этим
Шашлык приготовлю из барашка
Ну ты понял из какого? alex_60:
В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и, может, Беларуси
и теперь живи с этим[/quot
С тем что тебя забанят скоро?
Ладно буду жить с этим
Шашлык приготовлю из барашка
Ну ты понял из какого? alex_60:
В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире, наверное, за исключением самой России и, может, Беларуси
Абаева проклинают в комментариях везде
Не угадал он с парадигмой
Шовинациков и шестёрок надо давить а он балабольством занимается
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:53
ку ку погремушка пукан дымит?)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 22:58
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 23:55
Цитата:
____Футбол смотришь ?? Все , прилетели , то бишь вылетели и Тобол , и Кайрат .
alex_60:
____Футбол смотришь ?? Все , прилетели , то бишь вылетели и Тобол , и Кайрат .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 00:31
Цитата:
Модеров жалко. Они только ваше читают, остальные с ПП
abaika95:
Весь этот бред читать
Весь этот бред читать
Модеров жалко. Они только ваше читают, остальные с ПП
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.08.21 - 00:47
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