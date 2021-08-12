Re: Обещали бить деньгами, но... - Генпрокуратура пояснила: за...

Отправлено: - 18:02

"в письме Генеральной прокуратуры указано, что постановление главного государственного санитарного врача не является нормативным правовым актом и не относится к законодательству." - этим все сказано. Интересно теперь куда раньше смотрела прокуратура? И куда смотрит сейчас, про тот же фашик, использование которого нарушает кучу законов РК.