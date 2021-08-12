Отправлено: - 12:39

Валентин:

Регулярные перевозки это не вопрос рентабельности, они всегда и везде планово-убыточны. А их отсутствие, и замена абы какими попутками-частными извозчиками это уровень самых нищих стран, т.н. failed state.

Валентин:

Закроются окончательно регулярные перевозки - и внезапно цены подрастут, а потом ещё подрастут, потому что куда вы денетесь.

Валентин:

А особо непонятливым коллеги по непростому бизнесу без затей отрихтуют лицо и/или машину, чтобы не мешал подниматься отечественному малому бизнесу демпингуя.

Цитата:Так и у нас регулярные перевозки у частного извозчика который не смог никак привлечь клиентов и они ушли к более удобному услугодателюИ с чего это вот человеку который просто владеет пассажирской точкой давать субсидии? Может тогда лучше водителям индрайвера их предоставить с требованием соблюдения тех норм? В индрайвере уже не просто лекговушки а такие же бусы как и у автовокзалаИ здание автовокзала им же передать для стоянки и сбора пассажиров кто не уезжает с адреса?Цитата:Перевозки и так уже закрыли и цены не поднялисьТолько в связи с красной зоной и запретом межгородского передвиженияЦитата:Такого не получитсяВ индрайвере любой водитель который едет куда-то может цену ставить для попутчиков и каждому такому лицо не отрехтуешь)В итоге рынок и сам выдаст определенную сумму проезда