Ситуация с внутриобластными пассажирскими перевозками вышла из-под контроля. Об этом свидетельствует не только громкое заявление хозяйки автовокзала Костаная о его грядущем закрытии, но и крики о помощи владельцев автостанций и пунктов обслуживания пассажиров. Пока предприниматели и чиновники обмениваются взаимными обвинениями: первые считают, что власти бессильны навести порядок с нелегалами, которые почти разрушили их бизнес, вторые - что бизнесмены страдают из-за неэффективного менеджмента. А тем временем регион рискует потерять не только здания автовокзалов, но и налаженную схему внутриобластных перевозок. Читать статью
Валентин: Выход один: или бюджетное, планово-убыточное предприятие, которое будет тянуть социальные маршруты на себе, или субсидируемый частник.
Держать автовокзал работающий по старому принципу: приедь на вокзал-купи билет-жди автобуса-едь до цели с остановками во всех городах- приезжаешь на вокзал на окраине города:это уже убыточно Либо цена такого маршрута должна быть ну очень смехотворной либо должны вносится новые условия по типу заезд на дом или покупка билета через то же приложение в индрайвер. Потомучто сейчас с частными перевозчиками очень трудно конкурировать Цена у них не большая они за тобой приезжают,едут быстро нигде не останавливаясь и довозят тебя до подъезда. И монопольного сговора у частников не получится Всегда найдется тот кто будет ставить цену ниже Рынок решает как всегда
Регулярные перевозки это не вопрос рентабельности, они всегда и везде планово-убыточны. А их отсутствие, и замена абы какими попутками-частными извозчиками это уровень самых нищих стран, т.н. failed state.
Те же люди, которые сейчас говорят "да и фиг с ними, раз не могут конкурировать" зимой будут писать возмущённые письма в спортлото: почему из моего посёлка Х невозможно уехать из-за снега, а все таксисты задрали цены втрое, я не могу себе этого позволить, сделайте что нибудь?!
Цитата:
abaika95: И монопольного сговора у частников не получится Всегда найдется тот кто будет ставить цену ниже Рынок решает как всегда
Ещё как получится. Закроются окончательно регулярные перевозки - и внезапно цены подрастут, а потом ещё подрастут, потому что куда вы денетесь. А особо непонятливым коллеги по непростому бизнесу без затей отрихтуют лицо и/или машину, чтобы не мешал подниматься отечественному малому бизнесу демпингуя.
Валентин: Регулярные перевозки это не вопрос рентабельности, они всегда и везде планово-убыточны. А их отсутствие, и замена абы какими попутками-частными извозчиками это уровень самых нищих стран, т.н. failed state.
Так и у нас регулярные перевозки у частного извозчика который не смог никак привлечь клиентов и они ушли к более удобному услугодателю И с чего это вот человеку который просто владеет пассажирской точкой давать субсидии? Может тогда лучше водителям индрайвера их предоставить с требованием соблюдения тех норм? В индрайвере уже не просто лекговушки а такие же бусы как и у автовокзала И здание автовокзала им же передать для стоянки и сбора пассажиров кто не уезжает с адреса? Цитата:
Валентин: Закроются окончательно регулярные перевозки - и внезапно цены подрастут, а потом ещё подрастут, потому что куда вы денетесь.
Перевозки и так уже закрыли и цены не поднялись Только в связи с красной зоной и запретом межгородского передвижения Цитата:
Валентин: А особо непонятливым коллеги по непростому бизнесу без затей отрихтуют лицо и/или машину, чтобы не мешал подниматься отечественному малому бизнесу демпингуя.
Такого не получится В индрайвере любой водитель который едет куда-то может цену ставить для попутчиков и каждому такому лицо не отрехтуешь) В итоге рынок и сам выдаст определенную сумму проезда
abaika95: Так и у нас регулярные перевозки у частного извозчика
Выше писал: регулярные перевозки это вопрос социальный, он не должен быть отпущен на вольное плавание. Они убыточные всегда, если считать "в лоб". Чем выше транспортная связность, тем лучше и проще живётся людям, тем меньше отток людей из сёл в города.
Цитата:
abaika95: Перевозки и так уже закрыли и цены не поднялись
Можно поинтересоваться у жителей райцентров, как они, рады отсутствию регулярного сообщения с городом.
Цитата:
abaika95: Такого не получится
Если только в идеальной стране в вакууме.
Все кто ездят по известным маршрутам регулярно, а не разово с попутчиками, друг друга знают, есть общие чатики в whatsapp, и отрегулировать общую ценовую политику несложно.
Именно так и работает т.н. "невидимая рука рынка". Многих, кстати, она в процессе натягивает на невидимый половой орган, но про это стараются говорить поменьше, неудобно как-то.
Валентин: Чем выше транспортная связность, тем лучше и проще живётся людям, тем меньше отток людей из сёл в города.
Ну и? Я и пишу что надо субсидировать таксистов с индрайвера а не убыточных бизнесменов Цитата:
Валентин: Можно поинтересоваться у жителей райцентров, как они, рады отсутствию регулярного сообщения с городом.
Они заметили отсутствие? Бабушки может быть остальные уже давно на индрайвере Цитата:
Валентин: Все кто ездят по известным маршрутам регулярно, а не разово с попутчиками, друг друга знают, есть общие чатики в whatsapp, и отрегулировать общую ценовую политику несложно.
Зайдите в индрайвер для интереса Маршрут до рудного 1500 тысячи либо 1000 тенге в зависимости от машины и есть ли кандер Дальше до житикары смотрим У большинства 3500 и тут под конец ленты 3000 тысячи,2200 (бус 16 мест) и 2000 тысячи бус но в 6 утра Сговора как видим нет Кто на что горазд Есть конечно усредненая цена но никто не следит за тем если какой-то водитель предложит цену ниже Цитата:
Валентин: Именно так и работает т.н. "невидимая рука рынка". Многих, кстати, она в процессе натягивает на невидимый половой орган, но про это стараются говорить поменьше, неудобно как-то.
Рынок уже порешал что с автовокзала до автовокзала по цене индрайвера ездить стало не выгодно Из 200 пассажиров в день осталось 25-30 А убыток в 180 человек надо субсидировать? а бизнесмен и лапки свесит от такой халявы?
Однако пока предприниматели лишь хотят получить помощь от государства, ссылаясь на слишком большие долги и пеню по коммунальным услугам. И в этом вопросе более понятна позиция власти: помогать бизнесменам бюджетными деньгами незаконно.
Валентин: А их отсутствие, и замена абы какими попутками-частными извозчиками это уровень самых нищих стран, т.н. failed state.
Именно!Цитата:
abaika95: Может тогда лучше водителям индрайвера их предоставить с требованием соблюдения тех норм?
Это целые нормативы менять,либо заставлять индрайверистов выполнять все требования настоящих положений о перевозки пассажиров.А бомбилы этого делать в жизнь НЕ будут).Тут все просто,как в Тайланде-открытые такси "Тук-Тук",прыг в него и помчался,нужно выйти-тук тук по общивке кузова-остановка по требованию)))
abaika95: Цитата: Валентин: Регулярные перевозки это не вопрос рентабельности, они всегда и везде планово-убыточны. А их отсутствие, и замена абы какими попутками-частными извозчиками это уровень самых нищих стран, т.н. failed state. Так и у нас регулярные перевозки у частного извозчика который не смог никак привлечь клиентов и они ушли к более удобному услугодателю
Так этот более удобный услугодатель-простой бомбила,возможно с самым разнообразным букетом болезней) Вообще,Валентин говорит правильно,Цитата:
Валентин: Регулярные перевозки это не вопрос рентабельности, они всегда и везде планово-убыточны. А их отсутствие, и замена абы какими попутками-частными извозчиками это уровень самых нищих стран, т.н. failed state.
Нормальное автобусное сообщение, внутриобластное,междугороднее,с соблюдением всех норм-это очень важно.Бомбилы -не выход,и повторюсь-не будут они соблюдать все требования-медконтроль и прочее,а уж тем более-платить налоги. Акимат просто не хочет этим заниматься,наводить порядок в свойе квартире так сказать,хотя достаточно договоренности акима и началька полиции,чтоб вразумить этих бомбил,ели нужно-легонько по печени.
Давным-давно, ещё до inDriver, когда рядом с остановкой КЖБИ стояли массово таксисты, набиравшие людей в Рудный, как-то разговорился с одним.
Тогда билет на автовокзале стоил 200, а у них с человека 300 или 400, не помню уже.
Водитель сообщил, что их убедительно попросили поставить цену выше, чтобы не отнимать хлеб у автовокзала, а так им и по 200 ездить было бы вполне нормально.
Повторюсь, единственным нормальным решением было бы организовать муниципальный автовокзал со своим парком, и закрывать значимые маршруты по области по социальным же ценам. С нормальными автобусами, расписанием, и гарантией их работы. Или субсидировать частных перевозчиков, при полной прозрачности их работы, соблюдении тех же требований.
А частные перевозчики пусть закрывают нишу "хочу ехать не по расписанию, а прямо сейчас и быстро, но дороже".
Вот так должен работать рынок, а не устраивать хаос под соусом "само всё отрегулируется".
Кстати, к вопросу о "людям так тоже лучше, на машинах с индрайвера ездить".
Я в своё время изрядно поездил практически по всем по районным центрам, в том числе и на рейсовых автобусах.
Могу авторитетно сообщить: действительно, даже убитая машина будет лучше, чем многие "рейсовые" автобусы обслуживающие внутриобластные рейсы, на них ещё 10 лет назад смотреть было страшно, не то что сейчас.
Это потому, что они нерентабельны сами по себе (сюрприз!), и ИП обслуживающий рейс вынужден будет эксплуатировать машины до морального и физического износа, без возможности их обновлять.
Там где рейсы рентабельны - см. поездки в РФ - там сразу всё куда как приличнее.
И выхода нет, кроме прямого или косвенного субсидирования из бюджета. Печально, что у нас старательно от этой темы отходят.
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