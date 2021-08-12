Отправлено: - 18:15

Ильяс:

Кто-то прячет концы в воду, ой хвосты в гриву, ну короче вы поняли.

сайлау курманов:

Кумыс в Рудном резко подешевел

111:

Кумыса то нет настоящего и притом в таком огромном количестве, все делается из китайского порошка и таблеток..

Цитата:Цитата:Цитата:От,то ж и проблема.От этого.Доверили породу любителям конины.Они лошадей в конезаводе и похерили.А потом и съели...