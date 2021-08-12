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≡ У лошадей с конезавода ТОО «Казак тулпары» подтверждена опасная инфекция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42142
У лошадей с конезавода ТОО «Казак тулпары» подтверждена опасная инфекция
Отправлено: 12.08.21 - 17:08
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В ближайшие дни на предприятии в Заречном, которое занимается разведением лошадей костанайской породы, будет объявлен карантин. Часть поголовья пойдет на санитарный убой.
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
1
Re: У лошадей с конезавода ТОО «Казак тулпары» подтверждена...
Отправлено: 12.08.21 - 17:08
#1
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Кто-то прячет концы в воду, ой хвосты в гриву, ну короче вы поняли. Судя по поступлениям налогов с 11 миллионов в 2015 году, до 3 миллионов в 2020 году, какой то вирус там завелся.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4786
Re: У лошадей с конезавода ТОО «Казак тулпары» подтверждена...
Отправлено: 12.08.21 - 17:16
#2
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Кумыс в Рудном резко подешевел, было 1200 стали по 800 продавать, продавцы говорят дорогой это тургайской,дешёвый из новонежинки. Хочется верить что санврачи делают работу честно, только лошадиной инфекции не хватает
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1683
Re: У лошадей с конезавода ТОО «Казак тулпары» подтверждена...
Отправлено: 12.08.21 - 17:34
#3
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Кумыса то нет настоящего и притом в таком огромном количестве, все делается из китайского порошка и таблеток..
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
137
У лошадей с конезавода ТОО «Казак тулпары» подтверждена опасная инфекция
Отправлено: 12.08.21 - 18:15
#4
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Цитата:
Ильяс:
Кто-то прячет концы в воду, ой хвосты в гриву, ну короче вы поняли.

Цитата:
сайлау курманов:
Кумыс в Рудном резко подешевел

Цитата:
111:
Кумыса то нет настоящего и притом в таком огромном количестве, все делается из китайского порошка и таблеток..

От,то ж и проблема.
От этого.
Доверили породу любителям конины.
Они лошадей в конезаводе и похерили.
А потом и съели...
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