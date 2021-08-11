Отправлено: - 23:41

abaika95:

Когда шовики пытаются доказать что они представляют нацию Я всегда включаю им это видео

abaika95:Шовиков

abaika95:фашистское

abaika95:нацистом

abaika95:Фашисты

abaika95:

Вы же смешные жалкие лицемеры))

[Исправлено: Coopidon, 11.08.2021 - 23:43]

Цитата:Стесняясь спросить...Это до того как тебе прилетает калькулятор?Или уже после? Травматологии?Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Батенька! Да у вас профессиональное выгорание!Вам срочно к писихиатару! Иначе кумыс-навос.Форумчане!Пожалейте болезного! Пропадает шалавек.Цитата:Ай, какие палахие!Давай их наругаем! Аяйяй!Палахии.Зачем дразнити!?Он только отучился в Челябинске кокить в не подъезде. Его таджики научили.А тут вы дразнити.