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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:07
Цитата:
скажи своему хозяину, чтобы сменил тебе методичку, дурилка ты картонная
abaika95:
Когда шовики пытаются доказать что они представляют
Когда шовики пытаются доказать что они представляют
скажи своему хозяину, чтобы сменил тебе методичку, дурилка ты картонная
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:09
Цитата:
и орфографический соварь купил
[Исправлено: N0name, 11.08.2021 - 23:12]
abaika95:
навящевые
навящевые
и орфографический соварь купил
[Исправлено: N0name, 11.08.2021 - 23:12]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:12
шутка юмора
/// есть знакомый чукча. Он плохо, но поёт. Что видит - о том и поет... Но в баню с ним никто не ходит. )))///
[Исправлено: alex_60, 11.08.2021 - 23:26]
/// есть знакомый чукча. Он плохо, но поёт. Что видит - о том и поет... Но в баню с ним никто не ходит. )))///
[Исправлено: alex_60, 11.08.2021 - 23:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:25
Цитата:
Даже если в России ни одного чистого русского не останется - все равно будет от кого волшебного пенделя получить. Вам же сказали - русский это не национальность, а состояние души
abaika95:
доказывают что они русские)))
доказывают что они русские)))
Даже если в России ни одного чистого русского не останется - все равно будет от кого волшебного пенделя получить. Вам же сказали - русский это не национальность, а состояние души
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:36
Цитата:
Пример -Екатерина Великая.
"Своей жизнью, своим подвигом Императрица доказала, что понятие «русский» — более глубокое и широкое, чем просто этническая принадлежность. Это, прежде всего, цивилизационная, духовная принадлежность, и эту мысль Государыня как-то выразила словами: «Я немка по рождению и русская душой»."
maxsaf:
Вам же сказали - русский это не национальность, а состояние души
Вам же сказали - русский это не национальность, а состояние души
Пример -Екатерина Великая.
"Своей жизнью, своим подвигом Императрица доказала, что понятие «русский» — более глубокое и широкое, чем просто этническая принадлежность. Это, прежде всего, цивилизационная, духовная принадлежность, и эту мысль Государыня как-то выразила словами: «Я немка по рождению и русская душой»."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
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- 7446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:38
Цитата:
Он уже не помнит. Тут помню- тут не помню.
maxsaf:
Вам же сказали
Вам же сказали
Он уже не помнит. Тут помню- тут не помню.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:41
Цитата:
Стесняясь спросить...
Это до того как тебе прилетает калькулятор?
Или уже после? Травматологии?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Батенька! Да у вас профессиональное выгорание!
Вам срочно к писихиатару! Иначе кумыс-навос.
Форумчане!
Пожалейте болезного! Пропадает шалавек.
Цитата:
Ай, какие палахие!
Давай их наругаем! Аяйяй!
Палахии.
Зачем дразнити!?
Он только отучился в Челябинске кокить в не подъезде. Его таджики научили.
А тут вы дразнити.
[Исправлено: Coopidon, 11.08.2021 - 23:43]
abaika95:
Когда шовики пытаются доказать что они представляют нацию Я всегда включаю им это видео
Когда шовики пытаются доказать что они представляют нацию Я всегда включаю им это видео
Стесняясь спросить...
Это до того как тебе прилетает калькулятор?
Или уже после? Травматологии?
Цитата:
abaika95:Шовиков
Цитата:
abaika95:фашистское
Цитата:
abaika95:нацистом
Цитата:
abaika95:Фашисты
Батенька! Да у вас профессиональное выгорание!
Вам срочно к писихиатару! Иначе кумыс-навос.
Форумчане!
Пожалейте болезного! Пропадает шалавек.
Цитата:
abaika95:
Вы же смешные жалкие лицемеры))
Вы же смешные жалкие лицемеры))
Ай, какие палахие!
Давай их наругаем! Аяйяй!
Палахии.
Зачем дразнити!?
Он только отучился в Челябинске кокить в не подъезде. Его таджики научили.
А тут вы дразнити.
[Исправлено: Coopidon, 11.08.2021 - 23:43]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:49
Цитата:
Подозреваю, что Эл прав - от женского невнимания. Его девушки не любят...
Вот и изливает желчь на форумчан под всякими разными предлогами
Ну, и, видно, заодно зарабатывает
elektron:
А вообще откуда столько гадостей?
А вообще откуда столько гадостей?
Подозреваю, что Эл прав - от женского невнимания. Его девушки не любят...
Вот и изливает желчь на форумчан под всякими разными предлогами
Ну, и, видно, заодно зарабатывает
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:55
Цитата:
белая горячка похоже,
думает что он застенках гестапо.
и его пытают.
[Исправлено: alex_60, 11.08.2021 - 23:58]
Coopidon:
abaika95:Шовиков Цитата:
abaika95:фашистское Цитата: abaika95:нацистом Цитата: abaika95:Фашисты
abaika95:Шовиков Цитата:
abaika95:фашистское Цитата: abaika95:нацистом Цитата: abaika95:Фашисты
белая горячка похоже,
думает что он застенках гестапо.
и его пытают.
[Исправлено: alex_60, 11.08.2021 - 23:58]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:58
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:00
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:01
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14217
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:37
На куатов обратил внимание канал Россия24:
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:45
Цитата:
Неплохо так чел хайпанул. Если его не прикроют - скоро его славы захочет кто-то еще.
Victor Yang:
На куатов обратил внимание канал Россия24:
На куатов обратил внимание канал Россия24:
Неплохо так чел хайпанул. Если его не прикроют - скоро его славы захочет кто-то еще.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 01:52
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