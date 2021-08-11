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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 338 из 339«1...336337338339»
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:07
#5056
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Цитата:
abaika95:
Когда шовики пытаются доказать что они представляют

скажи своему хозяину, чтобы сменил тебе методичку, дурилка ты картонная
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:09
#5057
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Цитата:
abaika95:
навящевые

и орфографический соварь купил

[Исправлено: N0name, 11.08.2021 - 23:12]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:12
#5058
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шутка юмора
/// есть знакомый чукча. Он плохо, но поёт. Что видит - о том и поет... Но в баню с ним никто не ходит. )))///

[Исправлено: alex_60, 11.08.2021 - 23:26]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11508
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:25
#5059
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Цитата:
abaika95:
доказывают что они русские)))

Даже если в России ни одного чистого русского не останется - все равно будет от кого волшебного пенделя получить. Вам же сказали - русский это не национальность, а состояние души :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:36
#5060
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Цитата:
maxsaf:
Вам же сказали - русский это не национальность, а состояние души


Пример -Екатерина Великая.
"Своей жизнью, своим подвигом Императрица доказала, что понятие «русский» — более глубокое и широкое, чем просто этническая принадлежность. Это, прежде всего, цивилизационная, духовная принадлежность, и эту мысль Государыня как-то выразила словами: «Я немка по рождению и русская душой»."
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:38
#5061
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Цитата:
maxsaf:
Вам же сказали

Он уже не помнит. Тут помню- тут не помню. :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1369
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:41
#5062
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Цитата:
abaika95:
Когда шовики пытаются доказать что они представляют нацию Я всегда включаю им это видео

Стесняясь спросить...
Это до того как тебе прилетает калькулятор?
Или уже после? Травматологии?
:oops:
Цитата:
abaika95:Шовиков

Цитата:
abaika95:фашистское

Цитата:
abaika95:нацистом

Цитата:
abaika95:Фашисты

Батенька! Да у вас профессиональное выгорание!
Вам срочно к писихиатару! Иначе кумыс-навос.
Форумчане!
Пожалейте болезного! Пропадает шалавек.
Цитата:
abaika95:
Вы же смешные жалкие лицемеры))

Ай, какие палахие!
Давай их наругаем! Аяйяй!
Палахии.
Зачем дразнити!?
Он только отучился в Челябинске кокить в не подъезде. Его таджики научили.
А тут вы дразнити.
:-o

[Исправлено: Coopidon, 11.08.2021 - 23:43]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2509
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:49
#5063
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Цитата:
elektron:
А вообще откуда столько гадостей?


Подозреваю, что Эл прав - от женского невнимания. Его девушки не любят...
Вот и изливает желчь на форумчан под всякими разными предлогами
Ну, и, видно, заодно зарабатывает
:-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12675
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:55
#5064
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Цитата:
Coopidon:

abaika95:Шовиков Цитата:
abaika95:фашистское Цитата: abaika95:нацистом Цитата: abaika95:Фашисты


белая горячка похоже,
думает что он застенках гестапо.
и его пытают.

[Исправлено: alex_60, 11.08.2021 - 23:58]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.08.21 - 23:58
#5065
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Разжижим тему :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7446
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:00
#5066
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:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1369
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:01
#5067
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Цитата:
abaika95:
Вы же смешные жалкие лицемеры)) Эээх


:-o

[Исправлено: Coopidon, 12.08.2021 - 00:15]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14217
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:37
#5068
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На куатов обратил внимание канал Россия24:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11508
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 00:45
#5069
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Цитата:
Victor Yang:
На куатов обратил внимание канал Россия24:

Неплохо так чел хайпанул. Если его не прикроют - скоро его славы захочет кто-то еще. :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.08.21 - 01:52
#5070
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